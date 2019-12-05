У Казахстані силовики затримали активістку за уявний плакат
Фото з уявним плакатом активістка опублікувала у Facebook 6 травня після того, як в Уральську силовики затримали хлопця з плакатом, на якому не було нічого написано. Алжанова написала: "Як вважаєте - затримають? Начебто нічого провокаційного не написано".
9 травня в Нур-Султані активістку зупинили люди в штатському і силоміць посадили її в автомобіль, після чого відвезли у відділок поліції.
На допиті силовики запитували у Алжанової, які в неї політичні погляди, якими додатками вона користується та чи має вона зв’язки з екстремістами. Поліцейські уточнили, що її допитували як свідка.
Після допиту активістка розповіла, що під час затримання вона отримала декілька синьців. Вона опублікувала відповідні фотографії.
Коли у відділок приїхав адвокат активістки, вона написала відмову від усіх свідчень.
Як зазначає "Дождь", Алжанова допомагає іншим активістам, яких переслідують за звинуваченням у порушеннях на акціях протесту.
9 травня поліція затримала активістів у різних містах Казахстану під час антиурядових протестів. Також влада блокувала низку сайтів.
Нагадаємо, що у Казахстані затримали українську правозахисницю.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Вінницю затопило: Наслідки негоди: ФОТО, ВІДЕО
- ФОТО "Обливаний" понеділок у Львові. "Дісталось" і меру Садовому, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Як горів Собор Паризької Богоматері і що від нього залишилось, - ФОТО
- "Прийшов час зруйнувати Facebook". Співзасновник Facebook закликав покінчити з соцмережею
- Засновники Veterano Brownie: Для нас це більше, ніж бізнесВідома сімейна пара вже давно мріяла про власний заклад