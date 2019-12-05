У Казахстані силовики затримали активістку за уявний плакат

лжанова написала: "Як вважаєте - затримають? Начебто нічого провокаційного не написано"

У Казахстані активістка Жанбота Алжанова опублікувала у соцмережах фото, на якому вона тримає уявний плакат, аби перевірити, затримають її силовики чи ні. Через три дні її силоміць посадили в авто і відвезли до відділка поліції.

Фото з уявним плакатом активістка опублікувала у Facebook 6 травня після того, як в Уральську силовики затримали хлопця з плакатом, на якому не було нічого написано. Алжанова написала: "Як вважаєте - затримають? Начебто нічого провокаційного не написано".

9 травня в Нур-Султані активістку зупинили люди в штатському і силоміць посадили її в автомобіль, після чого відвезли у відділок поліції.

На допиті силовики запитували у Алжанової, які в неї політичні погляди, якими додатками вона користується та чи має вона зв’язки з екстремістами. Поліцейські уточнили, що її допитували як свідка.

Після допиту активістка розповіла, що під час затримання вона отримала декілька синьців. Вона опублікувала відповідні фотографії.

Коли у відділок приїхав адвокат активістки, вона написала відмову від усіх свідчень.

Як зазначає "Дождь", Алжанова допомагає іншим активістам, яких переслідують за звинуваченням у порушеннях на акціях протесту.

9 травня поліція затримала активістів у різних містах Казахстану під час антиурядових протестів. Також влада блокувала низку сайтів.

Нагадаємо, що у Казахстані затримали українську правозахисницю.