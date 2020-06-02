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У Казахстані успішно приземлився міжнародний космічний екіпаж

«Екіпаж міжнародної космічної станції, включаючи астронавта NASA Крістіну Кох, яка провела більше часу в космосі в рамках однієї місії, ніж будь-яка інша жінка, успішно приземлився в Казахстані»
У Казахстані 6 лютого здійснив успішне приземлення міжнародний екіпаж космічного корабля "Союз МС-13", на борту якого була астронавт-рекордсмен NASA Крістіна Кох.
У Казахстані успішно приземлився міжнародний космічний екіпаж Фото: marriedcelebrity.com

Про це повідомляє АР,передає УКРІНФОРМ.

«Екіпаж міжнародної космічної станції, включаючи астронавта NASA Крістіну Кох, яка провела більше часу в космосі в рамках однієї місії, ніж будь-яка інша жінка, успішно приземлився в Казахстані», - йдеться у повідомленні.

Екіпаж приземлився на південному сході від міста Жезказган, Казахстан, о 15:12 за місцевим часом (11:12 за Києвом).

Як зазначається, Кох завершила 328-денну місію під час свого першого польоту в космос, надавши дослідникам можливість спостерігати за впливом довготривалих космічних польотів на жінку.

Нагадаємо, що компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Передбачається, що всі вони будуть виведені на орбіту після 2020 року.

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06 02 2020 16:20
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