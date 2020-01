Ракета SpaceX стартувала на орбіту з новою партією інтернет-супутників

Компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Передбачається, що всі вони будуть виведені на орбіту після 2020 року.

Важка ракета-носій Falcon 9 у середу успішно стартувала на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Запуск двоступеневої ракети Falcon 9 компанії SpaceX було здійснено о 9:06 за східним часом США із 40-го стартового комплексу на космодромі NASA на мисі Канаверал у штаті Флорида.

З урахуванням виведення нинішніх супутників орбітальне угруповання SpaceX складатиметься вже з 240 космічних апаратів системи Starlink.

Перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9 використовується втретє. Через 8 хвилин і 24 секунди після старту він має в автоматичному режимі здійснити м'яку посадку на плавучу платформу Of Course I Still Love You в Атлантичному океані. А приблизно через 45 хвилин спеціальні морські судна Ms. Tree і Ms. Chief спробують "зловити" в надводні мережі обидві стулки обтічника головної частини ракети. Під час усіх колишніх запусків цього не вдавалося.

Групу супутників Starlink буде виведено на орбіту заввишки 290 км. Після перевірки інженерами SpaceX їх працездатності супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту заввишки 550 км.

Це вже четверте виведення на орбіту групи інтернет-супутників у рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників були запущені наприкінці травня, а другі - в листопаді минулого року, треті - в січні.

Компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів цього типу для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Передбачається, що всі вони будуть виведені на орбіту після 2020 року. Загальна сума інвестицій для реалізації проекту оцінюється в $10 млрд.

Власник компанії SpaceX Ілон Маск повідомляв, що для забезпечення мінімального покриття потрібно щонайменше шість запусків ракет із 60 супутниками, тобто 360 апаратів, а для середнього - 12 запусків, які дадуть можливість створити угруповання з 720 апаратів.

SpaceX є однією з цілої низки компаній, які прагнуть розмістити на орбіті великі орбітальні угруповання супутників для забезпечення глобального інтернет-покриття. Серед них - OneWeb, Telesat, LeoSat і Amazon. Як повідомлялося, компанія OneWeb у лютому минулого року також вивела на орбіту перші шість супутників своєї власної системи.

