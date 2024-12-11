Україна – не Сирія. Чому Сирський не може реформувати ЗСУ – Том Купер

Том Купер обіцяє почесно носити звання "російського троля", "антисеміта", "маршала Буфона". Після теми Сирії та критики Ізраїлю він повернувся до війни росії з Україною і розпочав з нищівної критики некомпетентності військово-політичного керівництва, зокрема політики Сирського щодо призначення некомпетентних командирів на важливих напрямках та персонального втручання у "вирішення складних ситуацій" замість того, щоб звільнити таких командирів.

Вчора я, нарешті, заслужив собі титули "російського троля", "буфона" (sic), "маршала Буфона" (sic), а також був оголошений "абсолютно необізнаним в питаннях зброї, воєн та української оборонної промисловості" зокрема.

Не хвилюйтеся: коли це станеться, у мене може не вистачити місця на грудях для додаткових медалей і відзнак: я приколю їх до штанів...

Сам по собі: я, чесно кажучи, пишаюся таким досягненням і такою нагородою. Змахнувши сльози з куточків очей, я урочисто присягаюся: я буду носити їх з гордістю і честю.

Звісно, заперечники скажуть, що я звик до такої поведінки ще задовго до того, як в Україні почалася війна (ну, принаймні, у сенсі "збройного конфлікту"), років 25 тому. Зрештою, я добре відомий як "суперечливий", "розповсюджувач фейкових новин", "шпигун", що працює на 50+ спецслужб, "прихильник джихаду", "антисеміт" (і багато інших речей), і, безумовно, я можу аналізувати будь-яку іншу війну, але не можу ані аналізувати, ані розуміти, ані пояснювати війни на кшталт війни між арабами та Ізраїлем, або цієї, що відбувається в Україні: десятки анонімних акаунтів у соціальних мережах, а також низка британських і російських плагіаторів, кілька "шишок" з КВІР і кожен порядний сіоніст протягом багатьох років підтверджували це, у що неможливо повірити.

Однак, коли я намагаюся "повернутися" до свого (вже майже три роки) "звичного" аналізу війни в Україні, а потім оперативно читаю повідомлення від своїх контактів у ЗСУ про черговий прокол як Генштабу, так і його вищого командира, відповідального за ситуацію в районі Покровська, і про те, що винна не кількісна перевага росіян (і тим більше не "нестача військ"), а системна безгосподарність і некомпетентність українського генералітету... тобто. Тобто все те, що я оцінював і повідомляв, починаючи ще з січня 2023 року, а потім десятки (якщо не сотні) разів з того часу... тільки для того, щоб почати збирати скарги від постійно зростаючої кількості читачів про "завжди одне і те ж про українську військову некомпетентність" тощо...

... Ну, це той момент, коли я починаю запитувати себе: чому я повинен "повертатися" або "продовжувати", як вам більше подобається – аналізувати і писати про цю війну?

Справді: який сенс у черговому репортажі про те, як бригада XY втратила позицію YZ і не лише позицію YZ, а й низку хороших українських вояків і росіяни, таким чином, просунулися ще на 238 метрів?

Що цього разу росіяни втратили 71 військовослужбовця, а не 58, як минулого разу?

О, як чудово...

Наразі я лише коротко прошу всіх зацікавлених, будь ласка, будьте такі ласкаві, "розбудіть мене", як тільки щось зміниться в ЗСУ.

Нічого страшного. Справа в тому, що я некомпетентний і неважливий. Отже, давайте подбаємо про те, що має значення і є важливим. Наприклад, про те, що відбувається на полі бою.

Тому що саме там, і саме в районі Покровська, ніхто інший, як особисто Сирський, взяв на себе безпосереднє командування всіма підрозділами ЗСУ.

Так-так, це також означає, що тепер вже "офіційно" Сирський підпорядкував собі суперкомпетентного генерала Луценка (командувача Донецької групи), його суперкомпетентних заступників Федосенка і Марченка, його турбокомпетентного начальника штабу Лєдового, плюс гіперкомпетентного командувача Хортицького командування Гнатова та його заступників...

Безглуздо продовжувати перераховувати всіх генералів, яким Сирський відправив у відставку одним рішенням. Суть в наступному: не хвилюйтеся, Сирський не звільнив жодного з них. Вони всі його добрі приятелі, а отже, він не може робити такі речі, реформувати ЗСУ, а тим більше – сухопутні війська. А навіть якщо і так: навіщо перейматися такими неважливими речами, як некомпетентні приятелі Сирського? Важливо те, що тепер все стане набагато, набагато краще... і то миттєво.

Блаженний, хто в це вірить.

Або ж ви можете зробити те ж саме, що і я, і задатися питанням: якщо він дійсно настільки кваліфікований, що дійсно заслуговує на цю посаду, то чому ж тоді Головнокомандувачу всіх Збройних Сил України доводиться брати на себе безпосереднє командування певною ділянкою поля бою? Звісно, це не в останню чергу його робота, але чому він не звільняє доведених некомпетентних людей і не призначає натомість людей з перевіреними навичками? Невже Сирський справді має намір перетворити всю ЗСУ на черговий російський бардак у суботу ввечері...? Чи справді всі вони настільки безвідповідальні?

Відповіді на ці питання ми збираємося обговорити у звичній для нас українській манері. Див.: після війни...

Наочний доказ досконалості командування Сирського...

"Цвяхом у труну" в мої роздуми про те, писати чи не писати це сьогодні, стало прохання українського журналіста дати інтерв'ю на тему "Яке озброєння потрібно ЗСУ на наступний рік"...

Дорогий мій... (ім'я опускаю) ... сумний факт: навіть якщо б США в найближчі п'ять хвилин передали Україні всю техніку і боєприпаси американської армії, допоки Сирський і його приятелі залишаються на своїх нинішніх посадах, під їх командуванням, ЗСУ не змогли б виграти навіть битву за одне місце в громадському туалеті на Rue des Morillons...

Тому що... ну, напрошується висновок, що "підконтрольна Туреччині, пов'язана з "Аль-Каїдою", "ІДІЛ в Сирії" – ХТШ (бо не має значення, що вона є частиною коаліції щонайменше 4, пізніше 13, а поки що 40 з гаком різних повстанських угруповань) – може реформуватися, може реорганізувати свою систему командування, може перепідготувати всі свої війська, може призначити кваліфікованих командирів, а потім може здійснювати ефективне командування в битві з кількісно і якісно переважаючим супротивником. Якраз Україна під керівництвом Зеленського, а ЗСУ під керівництвом Сирського – не може.

Що приводить мене до українського президента. Де я не можу не принести свої найскромніші вибачення за те, що не звернувся до нього належним чином. Я негайно це виправлю. Відтепер так і буде: Святий Зеленський.

Чому "святий"?

Тому що він такий святий, такий супер і такий пухнастий рожевий зайчик, що якщо я висловлюю критику за чергове його некомпетентне рішення, то щонайменше 14 українців, які живуть за кордоном, 5 німців, 4 шведів, 3 британців, 2 американців, 1 італієць і 7 хтозна-кого ще падають на мене і обзивають мене. Тому що моя критика Зеленського принесла мені почесне звання російського троля.

Очевидно, знають вони про це чи ні (швидше за все, ні), але ці люди переконані, що ситуація в Україні, тим часом, нагадує ситуацію в Єгипті в останні роки правління Мубарака: коли Мубарак пояснив (публічно, тобто в єгипетському парламенті), що не може нікого призначити віцепрезидентом, тому що в Єгипті немає нікого достатньо розумного, щоб виконати цю роботу.

Я тільки не можу вирішити, що мені робити з ще 5-6 різними українцями, які щодня надсилають мені повідомлення та електронні листи зі скаргами на некомпетентність Зеленського та Сирського, на те, що корупція в Україні повернулася туди, де вона була за часів Януковича, що вони втратили будь-яку надію на перемогу у цій війні, якщо не замінити двох некомпетентних людей на верхівці, про те, що вони настільки налякані тим, що місцева влада Зеленського їх заарештує і зникне, що навіть не наважуються виходити на публічні протести, і про те, що ці два придурки системно роз'єднують і деморалізують все українське суспільство, мобілізуючи лише бідних і знедолених громадян, в той час як мафіозні угруповання стріляють один в одного в нічних клубах Києва?

Я думаю, що рішення очевидне: я повинен заблокувати всіх таких брехунів, а їхні повідомлення перемістити прямо в папку "спам". Тому що святий Зеленський не може зробити нічого поганого, і немає іншого українця, достатньо розумного, щоб виконати його роботу.

... навіть якщо вона зводиться до того, що він поспішає до Парижа, щоб лизнути чоботи Трампа і зробити чергову порцію селфі. Вірте в його прихильників і вірте в святого Зеленського: ніхто не зможе зробити це краще.

Але дозвольте мені закінчити з хорошими новинами. Вибачте: не хороша, але чудова. Насправді: фантастична новина.

Бачите, святий Зеленський, тобто його адміністрація, яка спочатку місяцями не платила українській оборонній промисловості, а потім виплатила щось на кшталт третини належного – тепер "серйозно розглядає" можливість надати цій галузі право почати експорт зброї за кордон.

Звісно, я нічого не знаю про українську збройову промисловість, люди, які знають набагато більше, люб'язно пояснили мені, що війну виграють пістолети калібру 9 мм, і потім: прийняття таких рішень, як дозвіл на експорт, є настільки складним процесом, що друзям у Києві знадобиться кілька місяців, щоб сказати "так".

...після того, як вони отримають кілька жирних хабарів, і, швидше за все, ЗМІ та громадськість забудуть про цю тему, і тоді ніяких рішень не знадобиться.

Як було сказано: хороші новини.

Але є й кращі новини. Сирський не міг прийняти рішення про безпосереднє командування Покровським сектором у більш вдалий момент: це займе його настільки, що командири ЗСУ в інших секторах зможуть ще більше розширити свою автономію. Це означає, що вони будуть діяти набагато ефективніше. Важливо, що за даними чуток, ватажок "тупоголових командирів" з Москви Герасимов віддав наказ до 5 січня повністю звільнити контрольовану Україною ділянку фронту в Курській області.

Також ЗСУ знищили першу з північнокорейських реактивних систем залпового вогню "Бульсае-4" (експерти поки що не можуть зрозуміти, чому саме FPV-дроном, а не з пістолетів, хоча...).

В інших місцях є просто чудові новини. Наприклад, Сирський не втратив Куп'янськ. Звісно, цілком можливо, що він щось не так зрозумів щодо "цього" з червоними стрілками і синіми позиціями на своїх картах, але це не має значення.

Важливо те, що місцеві командири бригад ЗСУ, відповідальні за забуті сектори на південному сході, (значною мірою) зуміли розібратися в хаосі, створеному Сирським, залатавши свої лінії міріадами батальйонів, перекинутих з бригад, дислокованих на протилежному боці поля бою (якщо не на протилежному боці України). Це, а також системна некомпетентність "тупоголових командирів" з Москви є основними причинами того, що, так, я безсоромно визнаю: на мій превеликий подив – Курахове все ще перебуває під контролем України. І Велика Новоселівка теж.

Я ж казав: просто фантастична новина... Принаймні, ще на тиждень.

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