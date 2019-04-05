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У Казахстані вперше зареєстрували жінку кандидаткою в президенти

Депутатка подала всі необхідні для реєстрації документи
У Казахстані вперше в історії країни Центрвиборчком зареєстрував жінку, депутатку Данію Еспаєву, кандидаткою в президенти. У попередніх виборах жінки заявляли про наміри балотуватися на посаду, втім не доходили до етапу реєстрації.
У Казахстані вперше зареєстрували жінку кандидаткою в президенти Фото з вільних джерел

Єспаєву висунули в президенти від демократичної партії "Ак жол", повідомляє "Громадське".

Членкиня Центрвиборчкому Зауреш Баймолдіна зазначила, що депутатка подала всі необхідні для реєстрації документи. Усі вони відповідають вимогам. З 144 098 підписів громадян на підтримку Єспаєвої дійсними визнали 139 541.

Данія Єспаєва має економічну освіту, працювала на керівних посадах в обласних філіалах банків. З березня 2016 року є депутаткою нижньої палати парламенту Казахстану - Мажилісу.

Реєструвати охочих стати кандидатами в президенти Казахстану припинять 11 травня. А позачергові вибори відбудуться 9 червня.

Нагадаємо, що спікер верхньої палати парламенту Казахстану, Сенату, Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента країни.

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04 05 2019 15:56
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