У Казахстані вперше зареєстрували жінку кандидаткою в президенти Депутатка подала всі необхідні для реєстрації документи

У Казахстані вперше в історії країни Центрвиборчком зареєстрував жінку, депутатку Данію Еспаєву, кандидаткою в президенти. У попередніх виборах жінки заявляли про наміри балотуватися на посаду, втім не доходили до етапу реєстрації.

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Єспаєву висунули в президенти від демократичної партії "Ак жол", повідомляє "Громадське". Членкиня Центрвиборчкому Зауреш Баймолдіна зазначила, що депутатка подала всі необхідні для реєстрації документи. Усі вони відповідають вимогам. З 144 098 підписів громадян на підтримку Єспаєвої дійсними визнали 139 541. Данія Єспаєва має економічну освіту, працювала на керівних посадах в обласних філіалах банків. З березня 2016 року є депутаткою нижньої палати парламенту Казахстану - Мажилісу. Реєструвати охочих стати кандидатами в президенти Казахстану припинять 11 травня. А позачергові вибори відбудуться 9 червня. Нагадаємо, що спікер верхньої палати парламенту Казахстану, Сенату, Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента країни.

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