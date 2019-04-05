У Казахстані вперше зареєстрували жінку кандидаткою в президенти
Єспаєву висунули в президенти від демократичної партії "Ак жол", повідомляє "Громадське".
Членкиня Центрвиборчкому Зауреш Баймолдіна зазначила, що депутатка подала всі необхідні для реєстрації документи. Усі вони відповідають вимогам. З 144 098 підписів громадян на підтримку Єспаєвої дійсними визнали 139 541.
Данія Єспаєва має економічну освіту, працювала на керівних посадах в обласних філіалах банків. З березня 2016 року є депутаткою нижньої палати парламенту Казахстану - Мажилісу.
Реєструвати охочих стати кандидатами в президенти Казахстану припинять 11 травня. А позачергові вибори відбудуться 9 червня.
Нагадаємо, що спікер верхньої палати парламенту Казахстану, Сенату, Касим-Жомарт Токаєв склав присягу виконувача обов’язків президента країни.
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