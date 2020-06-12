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У кажанів є нові коронавіруси, що можуть передаватися людям - китайська вчена

COVID-19, скоріше за все, передався від кажанів іншій тварині, від якої вже потім передався людині
Китайський вірусолог з Уханя Ши Чженлі заявила про наявність у кажанів на півдні й південному заході КНР нових видів коронавірусу - "близьких родичів COVID-19", - які мають здатність передаватися людям.
У кажанів є нові коронавіруси, що можуть передаватися людям - китайська вчена Фото: facebook.com/dazv.gov.ua

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє The Guardian.

"Ми думаємо, що існує високий ризик міжвидової передачі вірусів людині. Ми повинні шукати їх (нові коронавіруси - ред.) не тільки в Китаї, але і в країнах Південної Азії", - наголосила вірусолог.

Вона пояснила, що COVID-19, скоріше за все, передався від кажанів іншій тварині, від якої вже потім передався людині. Утім цю тварину, яка виступила "проміжною ланкою" між кажаном і людиною, поки ще не ідентифіковано.

Зазначається, що групі китайських вчених-вірусологів на чолі з Ши Чженлі поки не вдалося виявити вірус у сільськогосподарських тварин та диких тварин, які живуть в околицях Уханя, звідки, як вважається, почалося поширення коронавірусу в грудні 2019 року.

Варто зауважити, що згідно з непідтвердженими теоріями, проміжною твариною міг бути панголін. За словами Ши Чженлі, якщо це так, то цілком ймовірно, що вірус передався від кажана панголінам за межами Китаю, оскільки всі панголіни потрапляють в Китай контрабандою з інших азіатських країн, включаючи Індію.

Нагадаємо, що в Ухані протягом 7 років зберігали зразки вірусу, схожого на SARS-CoV-2
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06 12 2020 16:22
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