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У Кенії впав вертоліт з американськими туристами, п'ятеро загиблих

Усі, хто перебував на борту вертольота, який зазнав аварії, загинули. Триває розслідування для з'ясування причин катастрофи
У національному парку в Туркані, що на північному заході Кенії, зазнав аварії вертоліт, загинули чотири американських туристи і пілот авіасудна.
У Кенії впав вертоліт з американськими туристами, п Фото:Reuters

"Четверо американців та кенійський пілот загинули, коли їх вертоліт зазнав аварії на віддаленому острові в озері Туркана в національному парку на північному заході Кенії", - повідомляє Reuters із посиланням на місцеву поліцію.

Інцидент стався в неділю близько 8 години вечора. Над наметовим табором Лаболо в національному парку летіло два вертольоти, один успішно приземлився. Всі, хто перебував на борту вертольота, який зазнав аварії, загинули. Триває розслідування для з'ясування причин катастрофи.

Нагадаємо, що дві людини загинули в результаті падіння невеликого літака приблизно за 100 кілометрів на північ від Мадрида.

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04 03 2019 09:59
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