CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДві людини загинули в результаті падіння невеликого літака приблизно за 100 кілометрів на північ від Мадрида.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іспанії розбився легкомоторний літак, двоє загиблих
Причина аварії поки невідомі
Фото:112.ua
Рятувальні служби регіону Кастілья і Леон повідомили, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому, повідомляє "Європейська правда".
Аварійні служби були попереджені свідком, який побачив, що літак падає з неба. Причина аварії поки невідомі.
Нагадаємо, що в Австрії поблизу Зальцбурга під час авіашоу в озеро впав невеликий літак.
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24 02 2019 19:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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