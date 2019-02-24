В Іспанії розбився легкомоторний літак, двоє загиблих

Дві людини загинули в результаті падіння невеликого літака приблизно за 100 кілометрів на північ від Мадрида.

Рятувальні служби регіону Кастілья і Леон повідомили, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому, повідомляє "Європейська правда".

Аварійні служби були попереджені свідком, який побачив, що літак падає з неба. Причина аварії поки невідомі.