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В Іспанії розбився легкомоторний літак, двоє загиблих

Причина аварії поки невідомі
Дві людини загинули в результаті падіння невеликого літака приблизно за 100 кілометрів на північ від Мадрида.
В Іспанії розбився легкомоторний літак, двоє загиблих Фото:112.ua

Рятувальні служби регіону Кастілья і Леон повідомили, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому, повідомляє "Європейська правда".

Аварійні служби були попереджені свідком, який побачив, що літак падає з неба. Причина аварії поки невідомі.

Нагадаємо, що в Австрії поблизу Зальцбурга під час авіашоу в озеро впав невеликий літак.
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24 02 2019 19:57
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