У Керченській протоці сіло на мілину судно, яке йшло з Маріуполя
"Судно сіло на бровку (Керч-Єнікальського каналу – ред.) ввечері 13 березня. Поки залишається там, до завтра точно", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Росморрічфлота
За його словами, чотири буксири намагалися зняти Maryland з мілини, але їм це не вдалося.
Відзначається, що загрози нанесення шкоди морському навколишньому середовищу і узбережжю немає, на рух суден у протоці інцидент не вплинув.
Повідомляється, що судно вийшло з Маріуполя о 18:13 11 березня. Станом на 21:20 четверга Maryland був у Керченській протоці неподалік від незаконно побудованого Росією Керченського моста (з боку Азовського моря) зі статусом "на якорі". Його осадка становить 7,7 м.
Нагадаємо, що Україна планує нове проходження кораблів через Керченську протоку, у зв'язку з чим вживає заходів і веде підготовку, в тому числі з міжнародними партнерами.
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