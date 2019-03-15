У Керченській протоці сіло на мілину судно, яке йшло з Маріуполя

Судно Maryland під прапором Ліберії, яке йшло з українського Маріуполя до Венеції з вантажем металу, сіло на мілину в Керченській протоці.

"Судно сіло на бровку (Керч-Єнікальського каналу – ред.) ввечері 13 березня. Поки залишається там, до завтра точно", - повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу Росморрічфлота

За його словами, чотири буксири намагалися зняти Maryland з мілини, але їм це не вдалося.

Відзначається, що загрози нанесення шкоди морському навколишньому середовищу і узбережжю немає, на рух суден у протоці інцидент не вплинув.

Повідомляється, що судно вийшло з Маріуполя о 18:13 11 березня. Станом на 21:20 четверга Maryland був у Керченській протоці неподалік від незаконно побудованого Росією Керченського моста (з боку Азовського моря) зі статусом "на якорі". Його осадка становить 7,7 м.