У кінці березня до Землі наблизиться 600-метровий астероїд

NASA повідомило, що найбільший астероїд пройде найближче до Землі 21 березня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Naked Science.

У найближчій точці 2001 FO32 перебуватиме на відстані двох мільйонів кілометрів від нашої планети. За прогнозами, астероїд матиме діаметр близько 914 метрів, а завширшки - від 440 до 680 метрів. Його назва - 2001 FO32 - данина поваги дослідницькій програмі Lincoln Near-Earth Asteroid Research (LINEAR), під час якої астрономи і відкрили астероїд.

Небесне тіло буде проходити повз Землю наприкінці березня. Його швидкість становитиме майже 124 тисячі кілометрів на годину. Це вище, ніж швидкість, з якою пролітає більшість астероїдів.

Причина такого швидкого зближення - незвичайна орбіта цього астрономічного об'єкта. Вона нахилена на 39 градусів до площини орбіти Землі. 2001 FO32 наблизиться до планети на відстань близько двох мільйонів кілометрів. Це в п'ять разів більше, ніж відстань до Місяця. В астрономічних масштабах це небагато, тому 2001 FO32 класифікували як "потенційно небезпечний астероїд". Однак загрози його зіткнення із Землею немає.

"Зустріч" 21 березня надасть астрономам можливість отримати більш точне уявлення про розміри астероїда і його альбедо. А також дізнатися його приблизний склад. Зокрема, вивчаючи спектр світла, відбитого від поверхні астероїда, астрономи збираються виміряти "відбиток" хімії мінералів.

Дослідження мають намір проводити за допомогою 3,2-метрового інфрачервоного телескопа, розташованого на вершині гавайського острова Мана-Кеа та інфрачервоного спектрографа SpeX.

"Зараз про об'єкт відомо небагато, а завдяки його наближенню ми можемо дізнатися дещо нове", - зазначив Ленс Беннер, вчений з Лабораторії реактивного руху NASA.

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