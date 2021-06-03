Вчені зробили крок до розуміння еволюції Землі - знайшли органіку в астероїді

Міжнародна група дослідників провела поглиблений аналіз однієї з частинок астероїда Ітокава, які були привезені на Землю під час японської місії “Хаябуса” ще в 2010 році, знайшла в них перші докази наявності органічних матеріалів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ScienceAlert.

"Ці знахідки дуже цікаві, оскільки вони розкривають складні деталі історії астероїда і те, що шлях його еволюції так схожий на шлях еволюції пребіотичної Землі", - сказала науковець Квіні Чан з Лондонського університету ім. Рояла Холловея.

Зазначається, що більша частина метеоритів Землі походить від астероїдів S-типу, таких як Ітокава (багаті силікатами).

За даними дослідників, саме тому знання того, що вони могли містити основні інгредієнти для життя на Землі, є значним кроком вперед для розуміння того, як можуть виникати умови формування життя.

До сьогоднішнього дня більшість досліджень щодо органічних матеріалів фокусувалися на астроїдах із астероїдів С-типу, які багаті вуглецем.

В ході дослідження науковці виявили, що органічний матеріал, який був отриманий від самого астероїда, еволюціонував з часом в екстремальних умовах - включаючи воду й органічну речовину від інших джерел.

Цей процес схожий на той процес, що стався на Землі.

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Ба більше, він допомагає нам краще зрозуміти, як найперші форми земної біохімії просто можуть бути продовженням хімії, яка відбувається всередині багатьох астероїдів.

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