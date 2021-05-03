Атмосфера і "пекельні" 430º: скеляста екзопланета здивувала астрономів
Планета знаходиться за 26 світлових років від Землі, вона в 1,3 раза більша та у 2,8 раза масивніша за нашу планету. Gliese 486 b обертається навколо своєї зірки за 1,47 земного дня, повідомляє "Укрінформ".
Фото: RenderArea
За даними астрономів, температура на екзопланеті близько 430 градусів Цельсія.
Зазначається, що саму планету вчені виявили завдяки 3,5-метровому телескопу обсерваторії Калар-Альто в Іспанії.
Фото: RenderArea
"Подальші спостереження за Gliese 486 b допоможуть нам зрозуміти, наскільки скелясті планети можуть утримувати атмосферу, з чого вони створені та як на них впливає зоряне випромінювання", - сказав учений з Інституту астрономії ім. Макса Планка Тріфон Тріфонов.
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