На Сонці виявили надшвидкі частинки, небезпечні для життя на Землі

"можуть прибути на Землю дуже швидко, від декількох хвилин до кількох годин"

Дослідники з Університетського коледжу Лондона (Британія) та Університету ім. Джорджа Мейсона (США) знайшли на Сонці небезпечні частинки, які можуть вплинути, зокрема, й на життя людей на Землі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Independent.

Йдеться про частинки, що викидаються Сонцем з високою швидкістю під час штормів у зовнішній атмосфері.

"У нашому дослідженні ми вперше спостерігали, звідки саме приходять сонячні енергетичні частинки. Наші дані підтверджують теорії про те, що вони походять з плазми, що утримується в атмосфері Сонця сильними магнітними полями", - розповіла співавтор дослідження Стефані Ярдлі.

Вона також додала, що після випуску цих енергетичних частинок вони рухаються зі швидкістю декілька тисяч кілометрів за секунду.

"Енергетичні частинки можуть прибути на Землю дуже швидко, від декількох хвилин до кількох годин", - зауважила Ярдлі.

Зазначається, що ці частинки дуже заряджені та небезпечні для життя на Землі.

Якщо вони досягнуть атмосфери Землі, то можуть порушити роботу супутників та створити радіаційний ризик для космонавтів і людей в літаках.

Як повідомляв Укрінформ, вчені змоделювали еволюцію земної атмосфери з урахуванням геологічних, біологічних і кліматичних факторів. Саме моделювання показало, що через мільярд років атмосфера нашої планети переживе різкі зміни та втратить весь свій кисень, відкинувши життя до найдавніших анаеробних форм.

Читайте також: Китай відправить у космос перший сонячний зонд у 2022 році