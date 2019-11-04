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У КМІСі кажуть, що результат Зеленського повторить соціологію

Результати дебатів можуть вплинути на обмежену кількість відсотків
Результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", згідно з якими відрив Володимира Зеленського від Петра Порошенка складає 40%, швидше за все, підтвердяться під час голосування.
У КМІСі кажуть, що результат Зеленського повторить соціологію Петро Порошенко / Володимир Зеленський

"Найімовірніше, так… На цей момент, якщо все збережеться, то результати другого туру будуть приблизно такими, які показують опитування", -  заявив заступник виконавчого директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький в ефірі Радіо НВ.

Заступник голови соціологічної служби також наголосив, що для відтоку голосів виборців від кандидата Зеленського він має "надсерйозно" себе дискредитувати.

Грушецький додав, що майбутні дебати між Порошенком і Зеленським можуть вплинути на рішення обмеженої кількості виборців.

"Вони (дебати – ред.) на результатах, звісно, можуть позначитися, але вони можуть вплинути, ймовірніше, на обмежену кількість відсотків", - сказав соціолог.

Нагадаємо, за кандидата в президенти України, шоумена Володимира Зеленського в другому турі виборів готові проголосувати 71,4% українців серед тих, хто збирається прийти на вибори 21 квітня, за чинного главу держави Петра Порошенка - 28,4%, свідчать дані квітневого опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

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11 04 2019 14:57
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