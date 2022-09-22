ПОЛІТИКА НОВИНИМіноборони Північної Кореї заявило, що КНДР ніколи не експортувала зброю до росії і не планує цього робити, таким чином відкидаючи звинувачення в торгівлі зброєю між двома країнами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У КНДР спростовують інформацію про поставки зброї до росії
Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє місцеве видання KCNA.
"Ми користуємося цією нагодою, щоб прояснити одну річ. Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до росії та не плануємо їх експортувати", - йдеться у заяві заступника генерального директора Головного бюро з обладнання Міністерства національної оборони КНДР.
У відомстві також назвали повідомлення про нібито експорт зброї до рф "чутками, які поширюють США, і які спрямовані на те, щоб заплямувати імідж КНДР".
Нагадаємо, що Північна Корея ухвалила закон про нанесення ядерного удару.
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