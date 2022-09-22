RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У КНДР спростовують інформацію про поставки зброї до росії

Міноборони Північної Кореї заявило, що КНДР ніколи не експортувала зброю до росії і не планує цього робити, таким чином відкидаючи звинувачення в торгівлі зброєю між двома країнами.
У КНДР спростовують інформацію про поставки зброї до росії Фото: з вільного доступу
Про це повідомляє місцеве видання KCNA.
 
"Ми користуємося цією нагодою, щоб прояснити одну річ. Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до росії та не плануємо їх експортувати", - йдеться у заяві заступника генерального директора Головного бюро з обладнання Міністерства національної оборони КНДР.
 
У відомстві також назвали повідомлення про нібито експорт зброї до рф "чутками, які поширюють США, і які спрямовані на те, щоб заплямувати імідж КНДР".
 
Нагадаємо, що Північна Корея ухвалила закон про нанесення ядерного удару.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2022 10:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Часткова могилізація" від путіна вилилася в привід для знущання з росіян. Останні дуже ображені, натомість українцям пообіцяли ще більше зброї

"Часткова могилізація" від путіна вилилася в привід для знущання з росіян. Останні дуже ображені, натомість українцям пообіцяли ще більше зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.