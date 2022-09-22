У КНДР спростовують інформацію про поставки зброї до росії

Міноборони Північної Кореї заявило, що КНДР ніколи не експортувала зброю до росії і не планує цього робити, таким чином відкидаючи звинувачення в торгівлі зброєю між двома країнами.

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Про це повідомляє місцеве видання KCNA. "Ми користуємося цією нагодою, щоб прояснити одну річ. Ми ніколи раніше не експортували зброю чи боєприпаси до росії та не плануємо їх експортувати", - йдеться у заяві заступника генерального директора Головного бюро з обладнання Міністерства національної оборони КНДР. У відомстві також назвали повідомлення про нібито експорт зброї до рф "чутками, які поширюють США, і які спрямовані на те, щоб заплямувати імідж КНДР". Нагадаємо, що Північна Корея ухвалила закон про нанесення ядерного удару

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