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У Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу

Проект реалізовуватимуть у межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво"
У селі Княжичах Броварської громади Київської області планується будівництво національної бази збірних команд України з футболу.
У Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації.

"Ми вже почали якісно змінювати спортивну інфраструктурну пристоличного регіону. Будемо утримувати планку й надалі формувати потужний спортивний бренд Київщини. Зокрема обговорюємо перспективи будівництва національної бази збірних команд України з футболу. Наступного року плануємо виготовити проектну документацію з метою подальшої реалізації проекту", – повідомив голова Київської обладміністрації Василь Володін.

Влітку поточного року у с. Княжичах представники обладміністрації, Української асоціації футболу, ДПЕК "Київські регіональні мережі", Київоблгазу провели виїзну робочу нараду. Учасники проаналізували концепцію будівництва бази, а також умови її енергозабезпечення, газифікації та водопостачання. Наразі триває процедура відкритих торгів щодо розробки проектної документації з об'єкту.

Проект реалізовуватимуть у межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", зазначили в обладміністрації.

Село Княжичі безпосередньо межує з Києвом, населення становить 4,5 тис. осіб.

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17 12 2021 10:32
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