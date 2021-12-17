У Княжичах біля Києва збудують національну базу збірних України з футболу
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу Київської обласної державної адміністрації.
"Ми вже почали якісно змінювати спортивну інфраструктурну пристоличного регіону. Будемо утримувати планку й надалі формувати потужний спортивний бренд Київщини. Зокрема обговорюємо перспективи будівництва національної бази збірних команд України з футболу. Наступного року плануємо виготовити проектну документацію з метою подальшої реалізації проекту", – повідомив голова Київської обладміністрації Василь Володін.
Влітку поточного року у с. Княжичах представники обладміністрації, Української асоціації футболу, ДПЕК "Київські регіональні мережі", Київоблгазу провели виїзну робочу нараду. Учасники проаналізували концепцію будівництва бази, а також умови її енергозабезпечення, газифікації та водопостачання. Наразі триває процедура відкритих торгів щодо розробки проектної документації з об'єкту.
Проект реалізовуватимуть у межах програми президента України Володимира Зеленського "Велике будівництво", зазначили в обладміністрації.
Село Княжичі безпосередньо межує з Києвом, населення становить 4,5 тис. осіб.
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