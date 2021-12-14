ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИСтали відомі фіналісти на здобуття премії, яка присуджується найкращому футболісту 2021 року, Globe Soccer Awards, організованої Асоціацією європейських клубів та Європейською асоціацією футбольних агентів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Футбол: визначилися фіналісти Globe Soccer Awards
Про це повідомляє пресслужба Globe Soccer Awards, передає Укрінформ.
До шорт-листа кандидатів потрапили Карім Бензема ("Реал"), Роберт Левандовський ("Баварія"), Кільян Мбаппе, Ліонель Мессі (обидва - "ПСЖ"), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") та Мохамед Салах ("Ліверпуль").
Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня у Дубаї (ОАЕ).
Зазначимо, що найчастіше гравцем року за версією Globe Soccer Awards (6 разів) ставав португалець Кріштіану Роналду.
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14 12 2021 15:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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