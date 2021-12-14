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Футбол: визначилися фіналісти Globe Soccer Awards

Стали відомі фіналісти на здобуття премії, яка присуджується найкращому футболісту 2021 року, Globe Soccer Awards, організованої Асоціацією європейських клубів та Європейською асоціацією футбольних агентів.

Про це повідомляє пресслужба Globe Soccer Awards, передає Укрінформ.

До шорт-листа кандидатів потрапили Карім Бензема ("Реал"), Роберт Левандовський ("Баварія"), Кільян Мбаппе, Ліонель Мессі (обидва - "ПСЖ"), Кріштіану Роналду ("Манчестер Юнайтед") та Мохамед Салах ("Ліверпуль").

Церемонія нагородження відбудеться 27 грудня у Дубаї (ОАЕ).

Зазначимо, що найчастіше гравцем року за версією Globe Soccer Awards (6 разів) ставав португалець Кріштіану Роналду.

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14 12 2021 15:28
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