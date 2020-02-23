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У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки IT-галузь має приносити до бюджету

"IT-галузь швидко зростає і на минулий рік, це була вже друга, за експортом, галузь у нашій країні"
В Україні має втричі збільшитись кількість IT-спеціалістів, а сама галузь має приносити в бюджет $13 мільярдів на рік.
У комітеті цифрової трансформації сказали, скільки IT-галузь має приносити до бюджету Фото: jurliga.ligazakon.ua

Про це у Запоріжжі під час виїзної наради Комітету ВР з питань цифрової трансформації сказала перша заступниця комітету Кіра Рудик, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"IT-галузь швидко зростає і на минулий рік, це була вже друга, за експортом, галузь у нашій країні. Ми аграрна країна і в нас є всі шанси, щоб через деякий час стати з аграрної країни технологічною. Що треба зробити щоб цього досягти? По-перше, збільшити дохід від експорту до $13 мільярдів на рік", - сказала Кіра Рудик.

За даними Рудик, за підсумками 2019 року дохід склав близько $5 мільярдів.

Другим завданням є збільшення кількості спеціалістів зі 160 — 250 тисяч до 650 тисяч осіб. Це важливо тому, що IT — це один з напрямків, де людина своїм власним розумом може чесно, прозоро заробляти гроші та залучати інвестиції.

Влада є має всіляко стимулювати IT-компанії, а не збільшувати IT-податки.

Нагадаємо, що компанія Facebook заявила, що готова платити за голосові повідомлення, які вона використовуватиме для покращення технології розпізнавання голосу.

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23 02 2020 11:00
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