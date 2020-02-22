Facebook платитиме за голосові повідомлення

За це Facebook обіцяє нараховувати 200 балів в додатку Viewpoints

Компанія Facebook заявила, що готова платити за голосові повідомлення, які вона використовуватиме для покращення технології розпізнавання голосу.

Для цього створили спеціальний додаток для дослідження ринку Pronunciations, повідомили в компанії. Якщо ви відповідаєте критеріям, то програма запропонує записати фразу «Hey Portal». Після цього потрібно буде вимовити ім’я друга зі списку. Процедура може повторюватися до десятка разів із використанням різних імен,передає "Громадське".

За це Facebook обіцяє нараховувати 200 балів в додатку Viewpoints. Якщо набрати їх більше тисячі, то можна перевести в готівку (1000 балів — це 5 доларів).

У Facebook кажуть, що користувачам дозволять зробити до 5 записів, що дозволить їм заробити 1000 балів.

Нагадаємо, що податкові органи США запідозрили компанію Facebook у несплаті понад 9 мільярдів доларів у США.