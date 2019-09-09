У Конгресі ініціювали розслідування проти Трампа, пов'язане з Україною

"Демократи в Палаті представників розпочинають широке розслідування, щоби встановити, чи намагався президент Трамп, його особистий адвокат Руді Джуліані чи хтось інший чинити тиск на український уряд, аби допомогти Трампу переобратися в 2020 році шляхом переслідування його політичного опонента, ексвіцепрезидента Джо Байдена"

Глави одразу трьох комітетів Палати представників США ініціюють розслідування проти президента Дональда Трампа та його оточення зі звинуваченнями у спробах вплинути на уряд України з метою тиску на Джо Байдена.

"Демократи в Палаті представників розпочинають широке розслідування, щоби встановити, чи намагався президент Трамп, його особистий адвокат Руді Джуліані чи хтось інший чинити тиск на український уряд, аби допомогти Трампу переобратися в 2020 році шляхом переслідування його політичного опонента, ексвіцепрезидента Джо Байдена", - повідомило в понеділок впливове американське видання The Hill.

Зокрема, три профільних комітети відправили спільні листи до Білого дому й Держдепартаменту з вимогою надати відповідні документи.

"У той час, як вибори 2020 року наближаються, президент Трамп та його особистий адвокат, схоже, посилюють тиск на український уряд та його систему правосуддя на користь кампанії переобрання президента Трампа, і Білий дім та Державний департамент можуть бути співучасниками цієї схеми", - наводить видання цитати з документів.

Як уточнюється, керівники трьох комітетів вимагають надання відповідних документів до 16 вересня.

Тим часом, кампанія Джо Байдена в понеділок виступила із заявою зі звинуваченнями Дональда Трампа в тому, що він як кандидат і президент ініціює іноземне втручання у виборчий процес в Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що Трамп хоче розслідування проти Байдена через зв'язки його сина з Китаєм.