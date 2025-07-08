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ПОЛІТИКА

У Конгресі США готують новий законопроєкт про посилення санкцій проти рф

08 липня 2025, 21:32
У Конгресі США готують новий законопроєкт про посилення санкцій проти рф
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa
Раніше Трамп заявив, що розглядає введення додаткових санкцій проти росії.

Законопроєкт про посилення санкцій США проти росії внесуть на розгляд Конгресу США уже в середу, 9 липня.

Про це повідомив ексспікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч.

"Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти росії буде винесений на розгляд у середу. Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал путіну, що говорити і вбивати — це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора-вбивці лише обмежений час", — заявив Гінгріч.

Він наголосив, що законопроєкт сенатора Грема — “це наступний розумний крок у тиску на путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні”.

Сьогодні президент Трамп сказав, що російський лідер владімір путін "весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим". Трамп зазначив, що розглядає введення додаткових санкцій проти росії.

Конгрес СШАсанкціі проти росіївійна в УкраїніДональд Трамп

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