У Конгресі США готують новий законопроєкт про посилення санкцій проти рф

Раніше Трамп заявив, що розглядає введення додаткових санкцій проти росії.

Законопроєкт про посилення санкцій США проти росії внесуть на розгляд Конгресу США уже в середу, 9 липня.

Про це повідомив ексспікер Палати представників Конгресу США Ньют Гінгріч.

"Важливий законопроєкт сенатора Ліндсі Грема про посилення санкцій проти росії буде винесений на розгляд у середу. Це дуже важливий законопроєкт, який надішле потужний сигнал путіну, що говорити і вбивати — це програшна стратегія. Американський народ буде терпіти брехню диктатора-вбивці лише обмежений час", — заявив Гінгріч.

Він наголосив, що законопроєкт сенатора Грема — “це наступний розумний крок у тиску на путіна, щоб він погодився на припинення вогню в Україні”.

Сьогодні президент Трамп сказав, що російський лідер владімір путін "весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим". Трамп зазначив, що розглядає введення додаткових санкцій проти росії.