У Конгресі США підтримали виділення майже $700 млн допомоги Україні
Конгресвумен-демократка Марсі Каптур повідомила, що на 2020 рік Конгрес схвалив виділення Україні загалом 698 мільйонів доларів допомоги.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Голос Америки.
Це на 2,3 мільйони більше, ніж торік. Голосування за законопроєкти щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік відбулись у Палаті представників напередодні.
Надалі їх має розглянути Сенат США.
"У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку", -йдеться у заяві Марсі Каптур.
Також Комітет із закордонних справ Сенату США у середу, 18 грудня підтримав проєкт жорстких санкції щодо Росії S.482, які один із співавторів законопроєкту назвав "пекельними".
Нагадаємо, що прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 міс.-2019 зросли на $1,82 млрд
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