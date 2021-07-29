У Конгресі США спалахнув конфлікт через носіння масок

Понад півтора десятки конгресменів від Республіканської партії демонстративно відмовились виконувати вимогу про те, щоби всі знову вдягали маски в приміщеннях Палати представників

Повернення маскового режиму в Палаті представників США на тлі спалахів штаму Delta в країні спричинило справжній конфлікт серед законодавців, коли група республіканців демонстративно відмовилась вдягати маски в сесійній залі.

Український президент Петро Порошенко на засіданні Конгресу США 18 вересня 2014 в Капітолії США у Вашингтоні, округ Колумбія. Фото: АFР

Про це повідомило в середу американське видання The Hill.

"Понад півтора десятки конгресменів від Республіканської партії демонстративно відмовились виконувати вимогу про те, щоби всі знову вдягали маски в приміщеннях Палати представників", - зазначає видання.

Це розпорядження видано головним лікарем Капітолію після того, як Центри контролю та профілактики захворювань (CDC) країни відновили обов’язковий масковий режим у регіонах підвищеного й високого ризику захворювань. Згідно з картою CDC, ці регіони охоплюють понад дві третини території США.

Так, у середу група конгресменів-республіканців демонстративно сіла на місця в сесійній залі без захисних масок, у той час, як решта їхніх колег дотримувалися оновлених правил. Ба більше, республіканці ініціювали процедуру поіменного голосування, щоби уповільнити засідання нижньої палати.

Тим часом представників Демократичної партії розлютила така поведінка республіканців, враховуючи те, що демократи самі без задоволення були вимушені повернутися до носіння масок після кількох тиждень послаблення обмежень. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі не приховувала при цьому роздратування позицією лідера республіканців Керівна Маккарті, який розкритикував нові вимоги органів охорони здоров’я США.

"Він такий недоумок (moron – англ.)", - прямо висловилась Пелосі.

Як повідомлялося, республіканські законодавці й раніше відмовлялися виконувати норми носіння масок у будівлі Капітолію. Для того, щоби примусити всіх виконувати правила, Палата представників у січні затвердила штрафи – $500 за перше порушення, й $2500 за наступні випадки.