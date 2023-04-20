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ПОЛІТИКА

У Конгресі США закликали Байдена надати Україні "необхідну для перемоги" зброю

20 квітня 2023, 15:45
У Конгресі США закликали Байдена надати Україні
Shutterstock
Конгресмен підкреслив, що злочини росії в Україні цілком підпадають під визначення "геноцид".

У Когресі США закликали адміністрацію Джо Байдена терміново передати Україні системи озброєння, необхідні для перемоги над росією.

Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол, пише Голос Америки.

Конгресмени зазначили, що нерішучість у постачаннях критично важливої військової допомоги нагадує слабку політику 2021 року.

Як пояснили Маккол і Роджерс, тоді відмова від санкцій щодо "Північного потоку-2" та ненадання ЗРК Stinger до 24 лютого не змогли стримати рф від вторгнення в Україну. Нині ж самообмеження призведуть лише до затягування війни і це коштуватиме життя українців.

"Зараз саме час для урядів Байдена і (канцлера Німеччини Олафа - ред) Шольца наслідувати приклад наших союзників з Великобританії та Східної Європи - танки Leopard 2, оперативно-тактичні балістичні ракети типу ATACMS та інші високоточні боєприпаси великої дальності повинні бути схвалені без зволікань", - додали республіканці.

Конгресмен підкреслив, що злочини росії в Україні цілком підпадають під визначення "геноцид".

"За визначенням, геноцид – це "намір повністю або частково знищити народ, у тому числі шляхом примусової передачі дітей цієї групи до іншої групи". путін і кремлівські високопосадовці чітко дали зрозуміти, що мають намір систематично знищувати існування України", – сказав Маккол.

Його колега-демократ Грегорі Мікс сказав, що "неможливо бути людиною і не відчувати те зло, яке було заподіяно присутнім на засіданні свідкам та іншим українцям".

"Я хочу, щоб вони знали, що я відчуваю їхній біль. Ми чуємо ваш голос і голос усього народу. Ми не можемо допустити, щоб ці страждання були марними", – зазначив він.

Нагадаємо, США оголосили новий пакет військової допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. 

СШАвійназброязлочини рф

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