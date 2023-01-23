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CУСПІЛЬСТВО

У Конгресі США закликали надати Україні ракети ATACMS

23 січня 2023, 08:55
У Конгресі США закликали надати Україні ракети ATACMS
Фото: РБК-Україна
Сполученим Штатам необхідно відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму
Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол в інтерв'ю каналу ABC News.
 
Респібліканець зазначив, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, надані США.
 
"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно", - вказав Маккол.
 
КОНГРЕСС СШАдопомога Українівійна Росії проти України

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