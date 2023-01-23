У Конгресі США закликали надати Україні ракети ATACMS
23 січня 2023, 08:55
Фото: РБК-Україна
Сполученим Штатам необхідно відправити в Україну оперативно-тактичні балістичні ракети ATACMS дальнього радіусу дії, які можуть бути використані для завдання ударів, зокрема по окупованому Криму
Про це заявив голова комітету із закордонних справ Палати представників Майкл Маккол в інтерв'ю каналу ABC News.
Респібліканець зазначив, що українці раніше успішно освоювали усі види озброєнь, надані США.
"ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, РСЗВ HIMARS. Вони перемагають, коли ми даємо те, що їм потрібно", - вказав Маккол.
Нагадаємо також у Конгресі США виступили за надання Україні танків Abrams.