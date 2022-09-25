У Конгресі США закликають Байдена ініціювати виключення РФ з Радбезу ООН
У Конгресі США вважають, що Сполучені Штати мають домагатись виключення Росії із Ради Безпеки ООН.
Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю "Голосу Америки" розповіли як представники Демократичної, так і Республіканської партій США.
Так за словами конгресмена-республіканця від 1-го виборчого округу в штаті Пенсильванія Браяна Фіцпатріка, члени групи підтримки України в Конгресі планують відповідне двопартійне звернення.
"Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптур також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголів групи підтримки України в Конгресі - назавжди виключити Росію із Ради Безпеки та взагалі з ООН. Це сором для цієї організації. Країна, чиє військо та уряд активно здійснюють найгіршу форму геноциду, в цю саму мить поки ми розмовляємо, має членство у Раді Безпеки ООН", - заявив Фіцпатрік.
"Це смішно, і відверто кажучи, це навіть не повинно бути темою обговорення. Той факт, що це сприймають як малоймовірну можливість, погано говорить про ООН. Я думаю, що їм час навести порядок у своїй організації. Їм потрібно робити те, що очевидно є правильним, і буде тиск з боку кількох законодавців на Капітолійському пагорбі, щоб це сталося", - додав конгресмен від Республіканської партії.
Конгресмен-демократ від 5-го виборчого округу штату Іллінойс Майк Квіглі також підтримує виключення Росії із Радбезу та наголошує, що сьогодні Москва шантажує всю міжнародну спільноту, тримаючи у своїх руках найбільшу атомну електростанцію в Європі на території України.
"Авжеж! Путін грає в найнебезпечнішу гру з атомними електростанціями в Україні. Як сказав президент Зеленський, наслідки можуть бути у шість разів більшими за Чорнобиль. Якщо цього недостатньо, то я не знаю, що іще потрібно", - сказав він.
Нагадаємо, Постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Грінфілд заявила, що росія як постійний член Ради Безпеки ООН завдала удару по самій основі Статуту ООН.
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