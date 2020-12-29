У Кореї створили "морського робота" для знешкодження мін

Використовуватимуть апарат, зокрема, для очищення вод біля портів та пляжів

Компанія Daeyang Electric Co передала Військово-морським силам Південної Кореї десяток підводних автономних знешкоджувачів мін.

Сам апарат, у якому є функції "морського робота", шукає, ідентифікує та нейтралізує, завдяки прикріпленню вибухівки, знайдені під водою міни, повідомляє "Укрінформ".

Підводний дрон може працювати при сильних течіях та впродовж тривалого часу знаходитися під водою.

У ВМС зазначили, що використовуватимуть апарат, зокрема, для очищення вод біля портів та пляжів.

Читайте також: У США створили робота-дельфіна