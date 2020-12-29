ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія Daeyang Electric Co передала Військово-морським силам Південної Кореї десяток підводних автономних знешкоджувачів мін.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кореї створили "морського робота" для знешкодження мін
Використовуватимуть апарат, зокрема, для очищення вод біля портів та пляжів
Фото: Укрінформ
Сам апарат, у якому є функції "морського робота", шукає, ідентифікує та нейтралізує, завдяки прикріпленню вибухівки, знайдені під водою міни, повідомляє "Укрінформ".
Підводний дрон може працювати при сильних течіях та впродовж тривалого часу знаходитися під водою.
У ВМС зазначили, що використовуватимуть апарат, зокрема, для очищення вод біля портів та пляжів.
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29 12 2020 11:44 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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