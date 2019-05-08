У Кракові затримали 20 росіян за участь у бійці Правоохоронці вилучили у затриманих зброю і наркотики

Польська поліція затримала у Кракові 20 громадян Росії, здебільшого чеченців, за участь у бійці з місцевими футбольними фанатами.

Фото з вільних джерел

Бійка сталася поблизу одного з краківських торгових центрів. Побилися між собою громадяни РФ, здебільшого чеченської національності, і фанати футбольного клубу "Краковія", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24. Серед затриманих поліцією також декілька громадян Польщі. Правоохоронці вилучили у затриманих зброю і наркотики. Причиною бійки стало з’ясування стосунків з приводу нелегальної торгівлі, здебільшого цигарками. Наразі правоохоронці обшукують помешкання затриманих. Нагадаємо, що суди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей,затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію