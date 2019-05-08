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У Кракові затримали 20 росіян за участь у бійці

Правоохоронці вилучили у затриманих зброю і наркотики
Польська поліція затримала у Кракові 20 громадян Росії, здебільшого чеченців, за участь у бійці з місцевими футбольними фанатами.
У Кракові затримали 20 росіян за участь у бійці Фото з вільних джерел

Бійка сталася поблизу одного з краківських торгових центрів. Побилися між собою громадяни РФ, здебільшого чеченської національності, і фанати футбольного клубу "Краковія", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Серед затриманих поліцією також декілька громадян Польщі.

Правоохоронці вилучили у затриманих зброю і наркотики.

Причиною бійки стало з’ясування стосунків з приводу нелегальної торгівлі, здебільшого цигарками.

Наразі правоохоронці обшукують помешкання затриманих.

Нагадаємо, що суди в Москві 29 липня заарештували щонайменше 40 людей,затриманих на акції протесту 27 липня. Максимальний термін - 30 діб. Це попередні дані станом на 22:30 29 липня, оскільки суди продовжувалися до пізньої ночі.

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