У Кременчуці перекинувся човен: одна людина врятувалася, шукають ще чотирьох Самостійно дісталася берега дівчина 2000-го року народження

Увечері 24 березня у полтавському місті Кременчук перекинувся моторний човен під час перепливання Дніпра. У човні було п'ятеро людей: одна дісталася берега, ще чотирьох шукають рятувальники.

Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

Самостійно дісталася берега дівчина 2000-го року народження. Вона й повідомила про перекидання човна. До пошуку ще чотирьох людей залучили одне відділення рятувальників, одне водолазно-рятувальне відділення та водолазно-рятувальну станцію. Станом на 8 ранку пошуки продовжувалися. Нагадаємо, що на річці Тигр в Іраку затонув пором, в результаті загинули не менш ніж 85 людей.

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