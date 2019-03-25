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У Кременчуці перекинувся човен: одна людина врятувалася, шукають ще чотирьох

Самостійно дісталася берега дівчина 2000-го року народження
Увечері 24 березня у полтавському місті Кременчук перекинувся моторний човен під час перепливання Дніпра. У човні було п'ятеро людей: одна дісталася берега, ще чотирьох шукають рятувальники.
У Кременчуці перекинувся човен: одна людина врятувалася, шукають ще чотирьох Фото: facebook.com/MNSPOLTAVA

Самостійно дісталася берега дівчина 2000-го року народження. Вона й повідомила про перекидання човна.

До пошуку ще чотирьох людей залучили одне відділення рятувальників, одне водолазно-рятувальне відділення та водолазно-рятувальну станцію.

Станом на 8 ранку пошуки продовжувалися.

Нагадаємо, що на річці Тигр в Іраку затонув пором, в результаті загинули не менш ніж 85 людей.

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25 03 2019 09:20
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