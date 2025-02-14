У кремлі прокоментували удар по ЧАЕС
14 лютого 2025, 13:53
Фото: РБК
Пєсков каже, твердження про причетність росії – "провокація і підтасовка"
Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що рф нібито не причетна до удару дроном по ЧАЕС.
Про це інформує пропагандистське російське агентство "РИА Новости".
За словами Пєскова, країна-агресор "не завдає ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України".
"Будь-які твердження про причетність москви до таких ударів – провокація і підтасовка", – сказав речник путіна журналістам.
Тим часом президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції розповів, що російський безпілотник, який влучив у саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, летів на висоті 85 метрів.