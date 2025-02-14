У кремлі прокоментували удар по ЧАЕС

Пєсков каже, твердження про причетність росії – "провокація і підтасовка"

Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що рф нібито не причетна до удару дроном по ЧАЕС.

Про це інформує пропагандистське російське агентство "РИА Новости".

За словами Пєскова, країна-агресор "не завдає ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України".