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У кремлі прокоментували удар по ЧАЕС

14 лютого 2025, 13:53
У кремлі прокоментували удар по ЧАЕС
Фото: РБК
Пєсков каже, твердження про причетність росії – "провокація і підтасовка"
Прессекретар путіна Дмитро Пєсков заявив, що рф нібито не причетна до удару дроном по ЧАЕС.
 
Про це інформує пропагандистське російське агентство "РИА Новости".
 
За словами Пєскова, країна-агресор "не завдає ударів по інфраструктурі ядерної енергетики України".
 
"Будь-які твердження про причетність москви до таких ударів – провокація і підтасовка", – сказав речник путіна журналістам.
 
Тим часом президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції розповів, що російський безпілотник, який влучив у саркофаг на Чорнобильській атомній електростанції, летів на висоті 85 метрів.

 

Дмитро Пєсковвійна в Україніросія окупанти

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