Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський у Мюнхені пояснив, чому удар росії по ЧАЕС був навмисним:основні зaяви президентa

14 лютого 2025, 13:13
Зеленський у Мюнхені пояснив, чому удар росії по ЧАЕС був навмисним:основні зaяви президентa
За словами президента, удар по ЧАЕС свідчить про те, що путін не хоче діалогу та закінчення війни.
Президент Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем і Повітряними силами російський удар дроном по саркофагу ЧАЕС. Уже відомо, що безпілотник летів на висоті 85 метрів: радари такої висоти не бачать.
 
Про це він сказав під час спілкування з пресою в Мюнхені.
 
Це вказує на те, що ворог умисно вів дрон на такій висоті, щоб радари його не бачили. Удар припав саме в саркофаг і в день початку безпекової конференції.
 
"Найбільш небезпечний об'єкт у Європі. Дуже зрозумілий привіт від путіна і росії щодо безпекової конференції", – сказав Зеленський. 
 
Він вважає, що це ознака того, що російський керманич миру точно не хоче. 
 
Пояснив Зеленськи, на які кроки доведеться піти Україні, якщо її не візьмуть у НАТО. Зa його словaми, Україні доведеться вдвічі збільшувати кількість бойових бригад – від 1 млн до 1,5 млн.
 
"Це буде армія 1,5 млн. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менша, ніж 1,5 мільйона, але бойові бригади будуть десь у два рази меншими. У них 220, в нас 110 на сьогодні бойових бригад. Значить, нам потрібно 220. Якщо 40 млрд дотація сьогодні є нашого бюджету, а тобі потрібно хоча б в півтора рази збільшити – 60 млрд щороку", – сказав Зеленський.
До того ж, з інформaцією президентa, російське військове керівництво готується перекинути ще кілька тисяч солдатів Північної Кореї на Курський напрямок. Ймовірно, це буде дві-три тисячі. 
 
"Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко. Ми бачимо тільки коли вони там є тоді можна порахувати приблизно. А поки ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять", - розповів президент.
Мюнхенвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Не можуть повірити своєму щастю. Кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Політика
Не можуть повірити своєму щастю. Кремлівські пропагандони кажуть, що Трамп дав путіну зелене світло на розширення війни – Джулія Девіс
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 15:25
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Політика
Європі потрібна стратегія щодо України. Три напрямки дій, і дій в консенсусі – Клаудія Мейджор та Яна Пугліерін
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 12:03
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Політика
Танці Трампа з путіним. Чого слід очікувати від США і Європи?
Переклад iPress – 14 лютого 2025, 07:20
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Політика
Шоу Трампа продовжується. Війна в Україні не може закінчитися інакше, ніж перемогою ЗСУ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 16:20
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Політика
Перетинаючи лінію. Кордони між одним життям та іншим: куди прямують американці – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 13 лютого 2025, 08:09
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Політика
Як зберегти європейські цінності. Призупинити право голосу Угорщини, щоб врятувати довіру до ЄС – Ґабріелюс Ландсберґіс
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 21:02
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Cуспільство
Найслабша зимова кампанія москви. Біль, який вона відчуває, лише посилюватиметься – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 16:33
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Політика
Чи можуть європейські війська допомогти захистити безпеку України? З путіним не домовитись, поки він не зазнає більших втрат
Переклад iPress – 12 лютого 2025, 12:30
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється