Зеленський у Мюнхені пояснив, чому удар росії по ЧАЕС був навмисним:основні зaяви президентa

За словами президента, удар по ЧАЕС свідчить про те, що путін не хоче діалогу та закінчення війни.

Президент Володимир Зеленський обговорив з головнокомандувачем і Повітряними силами російський удар дроном по саркофагу ЧАЕС. Уже відомо, що безпілотник летів на висоті 85 метрів: радари такої висоти не бачать.

Про це він сказав під час спілкування з пресою в Мюнхені.

Це вказує на те, що ворог умисно вів дрон на такій висоті, щоб радари його не бачили. Удар припав саме в саркофаг і в день початку безпекової конференції.

"Найбільш небезпечний об'єкт у Європі. Дуже зрозумілий привіт від путіна і росії щодо безпекової конференції", – сказав Зеленський.

Він вважає, що це ознака того, що російський керманич миру точно не хоче.

Пояснив Зеленськи, на які кроки доведеться піти Україні, якщо її не візьмуть у НАТО. Зa його словaми, Україні доведеться вдвічі збільшувати кількість бойових бригад – від 1 млн до 1,5 млн.

"Це буде армія 1,5 млн. І сьогодні наша армія, яка не в два рази менша, ніж 1,5 мільйона, але бойові бригади будуть десь у два рази меншими. У них 220, в нас 110 на сьогодні бойових бригад. Значить, нам потрібно 220. Якщо 40 млрд дотація сьогодні є нашого бюджету, а тобі потрібно хоча б в півтора рази збільшити – 60 млрд щороку", – сказав Зеленський.

До того ж, з інформaцією президентa, російське військове керівництво готується перекинути ще кілька тисяч солдатів Північної Кореї на Курський напрямок. Ймовірно, це буде дві-три тисячі.

"Це з того, що ми бачимо. Ми не знаємо чітко. Ми бачимо тільки коли вони там є тоді можна порахувати приблизно. А поки ми бачимо пару тисяч, які вони додатково просять. Це точно не через хороше життя. У них втрати і вони щось просять", - розповів президент.