Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

У кремлі спростували повідомлення Financial Times про переговори з Україною

30 жовтня 2024, 15:14
У кремлі спростували повідомлення Financial Times про переговори з Україною
Фото: РБК
Кажуть, що це все "вкид".

У кремлі назвали "вкидом" публікацію Financial Times про начебто переговори між Україною та росією про призупинку ударів по енергетичних об'єктах.

"Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці здійснюють вкиди і допускають такі публікації", – заявив прессекретар президента рф Дмітрій Пєсков.

Він додав, що росія і далі наполягає на втіленні ультиматуму владіміра путіна, згідно з яким Україна має віддати рф п’ять регіонів – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області та АР Крим.

"російська позиція добре зрозуміла. Її виклав путін, якщо ви пам'ятаєте, це було влітку цього року. … Це був набір умов, які озвучив президент путін. Це була його мирна ініціатива", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Financial Times заявило, що Україна та рф начебто ведуть «попередні обговорення» про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного. Переговори нібито сподіваються відновити за посередництва Катару.

енергетикаКремльвійна в Україніпереговори з рфFinancial Times

Останні матеріали

путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Політика
путін створює умови для перемоги росії в Україні. Фокус на Захід – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 15:46
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Політика
Захід нічого не зробив, щоб зупинити союз Північної Кореї з росією. І це матиме наслідки – Джозеф Боско
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 12:11
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Політика
Ядерний вибір і зимова кампанія путіна. Тактика українців на цьому етапі – максимум втрат росіян в обмін на територію – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 30 жовтня 2024, 02:34
Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц
Політика
Замість рішучих дій Шольц п'є каву з Байденом. Європейську безпеку не можна шукати в минулому – Фрідріх Мерц
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 16:29
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Політика
Грузія готується до післявиборчих проблем. Вибори залишили більше запитань, ніж відповідей – CEPA та Atlantic Council
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 13:08
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Генштаб продовжує ігнорувати проблеми на фронті. Хороших новин знову немає – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 жовтня 2024, 09:36
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Політика
Велика помилка Джо Байдена. Як війна в Україні перетворилася на глобальну катастрофу – Саймон Тісдалл
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 16:37
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Політика
Грузія демонструє, чому Україна має перемогти. Зв'язки путіна з MAGA вже важко приховати – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 жовтня 2024, 12:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється