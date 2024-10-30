У кремлі спростували повідомлення Financial Times про переговори з Україною

Кажуть, що це все "вкид".

У кремлі назвали "вкидом" публікацію Financial Times про начебто переговори між Україною та росією про призупинку ударів по енергетичних об'єктах.

"Зараз дуже багато вкидів, які не мають жодного відношення до реальності. Навіть найсолідніші видання не гребують тим, що ці здійснюють вкиди і допускають такі публікації", – заявив прессекретар президента рф Дмітрій Пєсков.

Він додав, що росія і далі наполягає на втіленні ультиматуму владіміра путіна, згідно з яким Україна має віддати рф п’ять регіонів – Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області та АР Крим.

"російська позиція добре зрозуміла. Її виклав путін, якщо ви пам'ятаєте, це було влітку цього року. … Це був набір умов, які озвучив президент путін. Це була його мирна ініціатива", - сказав Пєсков.

Нагадаємо, Financial Times заявило, що Україна та рф начебто ведуть «попередні обговорення» про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі один одного. Переговори нібито сподіваються відновити за посередництва Катару.