У кремлі статтю газети "Financial Times" назвали фейком

Видання написало, що путін запропонував припинити бойові дії в Україні по нинішній лінії фронту.

Речник кремля Дмитро Пєсков назвав фейком інформацію про те, що президент рф Володимир путін начебто запропонував США припинити бойові дії в Україні по лінії фронту.

Про це Пєсков заявив пропагандистському агенству РИА Новости.

"Зараз публікується багато фейків, зокрема й у поважних виданнях, тому слід слухати лише першоджерела", - сказав він.

Нагадаємо, що вчора видання Financial Times повідомило, що в рамках зусиль з досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом путін пропонує припинити бойові дії в Україні по нинішній лінії фронту.