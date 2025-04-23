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У кремлі статтю газети "Financial Times" назвали фейком

23 квітня 2025, 08:13
У кремлі статтю газети
Фото: Leratrunova
Видання написало, що путін запропонував припинити бойові дії в Україні по нинішній лінії фронту.

Речник кремля Дмитро Пєсков назвав фейком інформацію про те, що президент рф Володимир путін начебто запропонував США припинити бойові дії в Україні по лінії фронту. 

Про це Пєсков заявив пропагандистському агенству РИА Новости.

"Зараз публікується багато фейків, зокрема й у поважних виданнях, тому слід слухати лише першоджерела", - сказав він. 

Нагадаємо, що вчора видання Financial Times повідомило, що в рамках зусиль з досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом путін пропонує припинити бойові дії в Україні по нинішній лінії фронту.

 

війна в УкраїніКремль

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