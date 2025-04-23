У кремлі статтю газети "Financial Times" назвали фейком
Речник кремля Дмитро Пєсков назвав фейком інформацію про те, що президент рф Володимир путін начебто запропонував США припинити бойові дії в Україні по лінії фронту.
Про це Пєсков заявив пропагандистському агенству РИА Новости.
"Зараз публікується багато фейків, зокрема й у поважних виданнях, тому слід слухати лише першоджерела", - сказав він.
Нагадаємо, що вчора видання Financial Times повідомило, що в рамках зусиль з досягнення мирної угоди з президентом США Дональдом Трампом путін пропонує припинити бойові дії в Україні по нинішній лінії фронту.