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У кремлі відкинули ідею США контролювати ЗАЕС

28 квітня 2025, 08:17
У кремлі відкинули ідею США контролювати ЗАЕС
В росії вважають, що станція перебуває в надійних руках.

Глава МЗС рф Сергій Лавров заявив, що окупована росією Запорізька АЕС "перебуває в надійних руках" та відкинув можливість "змін" в управлінні станцією.

Про це міністр сказав в інтерв'ю CBS news. 

На питання щодо пропозиції президента США Дональда Трампа про можливе спільне управління ЗАЕС США та Україною, про яку раніше писали ЗМІ, Лавро відповів категоричним "ні".

"Ні, ми не отримували такої пропозиції, а якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління Запорізькою АЕС перебуває у віданні російської державної корпорації "Росатом", під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно присутній на майданчику і здійснює моніторинг.

Що якщо не зважати на постійні спроби України атакувати станцію і створити ядерну катастрофу в Європі та Україні, то вимоги безпеки повністю виконуються. АЕС у надійних руках", - зазначив російський мінсітр. 

На уточнювальне запитання, чи означає це відмову від пропозиції США про контроль над станцією, Лавров сказав, що не дума, що можливі будь-які зміни.

Лавров додав, що удари по Києву в ніч на 24 квітня завдавалися по об'єктах, які використовуються військовими, і москва продовжить такі удари.

"Якщо це була ціль, яку використовували українські військові, то Міністерство оборони і командири на місцях мають право атакувати такі цілі... Ми продовжуватимемо завдавати ударів по об'єктах, які використовують українські військові, найманці з іноземних держав та інструктори, яких європейці офіційно спрямували для допомоги в нанесенні ударів по російських цивільних об'єктах", – оголосив Лавров.

Він назвав приналежність окупованого рф Криму "справою вирішеною", тому що "росія не веде переговори про цілісність своєї території", і Трамп нібито "це розуміє".

Раніше ми повідомляли, що США планують взяти під свій контроль зону навколо ЗАЕС.

 

РосіяСШАЗАЕС

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