Там як і раніше, вважають односторонні санкції нібито незаконними

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що у кремлі проаналізують 18-й пакет санкцій Євросоюзу, щоб мінімізувати його наслідки. Він зауважив, що росія вже давно пристосувалася до обмежувальних заходів.

Про це повідомляють російські видання.

"Безумовно, належить проаналізувати новий пакет із тим, щоб мінімізувати його наслідки. Водночас, звичайно ж, ми вже від санкцій здобули певний імунітет, ми адаптувалися до життя в умовах санкцій", – сказав речник.

Пєсков зазначив, що новий пакет санкцій нібито "додає негативного ефекту для самих тих країн, які до нього приєднуються, це – двосічна зброя". Він заявив, що в кремлі, як і раніше, вважають односторонні санкції нібито незаконними.