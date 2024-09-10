Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У кремлі відреагували на масовану атаку безпілотників

10 вересня 2024, 14:51
У кремлі відреагували на масовану атаку безпілотників
Фото: Катерина Кузьміна / РБК
росія повинна продовжувати війну проти України, "щоб убезпечити себе від таких проявів".

Уряд рф звинуватив Україну в організації масованих атак безпілотників на російська міста. 

В цьому начебто "суть нинішньої української влади", заявив речник кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 10 вересня.

"Ніяк не можна асоціювати нічні удари по житлових кварталах, київський режим продовжує демонструвати свою сутність. Це вороги", – сказав речник.

Пєскова вважає, що саме тому росія повина продовжувати війну проти України, "щоб убезпечити себе від таких проявів".

Речник кремля заперечив наявність чітких домовленостей з Україною щодо обмежень ударів по об'єктах енергетики перед вторгненням ЗСУ до Курської області.

"Жодних чітких домовленостей не було – це перше. Зараз важко уявити собі можливе досягнення якихось домовленостей на тлі ситуації в Курській області", – підсумував Пєсков.

Проте до повномасштабного вторгнення рф в Україну над росією українські дрони не літалі. 

Нагадаємо, що сьогодні вночі дрони масово атакували московську область: влетіли в будинки і на аеропорт.

 

війна в Українівтрати рфкремль Дмитро Пєсков

Останні матеріали

Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Курська операція є стратегічною перемогою. А ситуація на Покровському напрямку покращується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 14:14
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Політика
Трофімов проти Трофімової. російська пропаганда все ще пронизує західну культуру – треба дати їй відсіч – Едвард Лукас
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 12:04
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Cуспільство
Українські дрони поливають російські позиції термітом. Як відбувається наступ ЗСУ на Курщині – Дональд Гілл
Переклад iPress – 10 вересня 2024, 07:35
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Політика
путін виграє нову Холодну війну. Час переходити в наступ – Івана Страднер
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 13:49
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Політика
Краще мовчати. Західні ЗМІ продовжують підтримувати наратив путіна і заперечувати Зеленського – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 вересня 2024, 11:34
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Політика
Підсумки тижня. Вашингтон та зомбовані ідіоти на Заході продовжують захищати російські Су-34 – Том Купер
Переклад iPress – 08 вересня 2024, 23:52
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Політика
Мінюст та ФБР наносять удар по російській мережі агентів впливу в США. Нарешті висунуті звинувачення – західні ЗМІ
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 14:11
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Політика
росія підвищує ставки і нападає на Захід. Фокус на Швецію – Елізабет Бро
Переклад iPress – 06 вересня 2024, 12:07
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється