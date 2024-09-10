У кремлі відреагували на масовану атаку безпілотників

росія повинна продовжувати війну проти України, "щоб убезпечити себе від таких проявів".

Уряд рф звинуватив Україну в організації масованих атак безпілотників на російська міста.

В цьому начебто "суть нинішньої української влади", заявив речник кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 10 вересня.

"Ніяк не можна асоціювати нічні удари по житлових кварталах, київський режим продовжує демонструвати свою сутність. Це вороги", – сказав речник.

Пєскова вважає, що саме тому росія повина продовжувати війну проти України, "щоб убезпечити себе від таких проявів".

Речник кремля заперечив наявність чітких домовленостей з Україною щодо обмежень ударів по об'єктах енергетики перед вторгненням ЗСУ до Курської області.

"Жодних чітких домовленостей не було – це перше. Зараз важко уявити собі можливе досягнення якихось домовленостей на тлі ситуації в Курській області", – підсумував Пєсков.

Проте до повномасштабного вторгнення рф в Україну над росією українські дрони не літалі.

Нагадаємо, що сьогодні вночі дрони масово атакували московську область: влетіли в будинки і на аеропорт.