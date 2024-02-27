У кремлі відреагували на можливе введення військ НАТО до України

У москві знову заговорили про неминучість зіткнення рф і Альянсу.

У кремлі заявили, мовляв, звернули увагу на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення військ країн Заходу до України.

Про це повідомив речник президента-диктатора рф Дмитро Пєсков.

За його словами, москві відомо про те, що Європі обговорювалася тема відправлення іноземних військових до України.

"Якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення росії та НАТО", - вважає прессекретар російського диктатора.

Пєсков також зауважив, мовляв, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України -"важливий та новий елемент".