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У кремлі відреагували на можливе введення військ НАТО до України

27 лютого 2024, 12:53
У кремлі відреагували на можливе введення військ НАТО до України
Фото: Reuters
У москві знову заговорили про неминучість зіткнення рф і Альянсу.

У кремлі заявили, мовляв, звернули увагу на заяву президента Франції Еммануеля Макрона про можливість відправлення військ країн Заходу до України.

Про це повідомив речник президента-диктатора рф Дмитро Пєсков.

За його словами, москві відомо про те, що Європі обговорювалася тема відправлення іноземних військових до України.

"Якщо це станеться, то доведеться говорити не про ймовірність, а про неминучість прямого зіткнення росії та НАТО", - вважає прессекретар російського диктатора. 

Пєсков також зауважив, мовляв, обговорення на Заході можливості відправлення військ до України -"важливий та новий елемент".

НАТОПутінвійна в Україніросія окупанти

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