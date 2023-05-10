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У кремлі відреагували на перейменування Польщею Калінінграду

10 травня 2023, 17:15
У кремлі відреагували на перейменування Польщею Калінінграду
Фото: РБК
У кремлі заявили, що це "навіть не русофобія" і що "Польща скочується у божевілля".

У кремлі рішення Польщі про перейменування Калінінграда та області називають таким, що "межує із божевіллям".

Таку реакцію залишив речник російського президента путіна Дмитро Пєсков,  повідомляють пропагандистські ЗМІ.

"Перейменування Польщею Калінінграда на Крулевець є вже не русофобією, а процесом, що межує із божевіллям", - поскаржився він.

Також Пєсков заявив, що Польща протягом усієї історії "час від часу скочується у це божевілля своєї ненависті до росіян і нічого доброго для Польщі і поляків це не приносить". 

Нагадаємо, у Польщі вирішили перейменувати російський Калінінград і область. Відтепер у країні використовуватимуть назви "Крулевець" (Królewiec) і "Крулевецька область" замість "Калінінград" і "Калінінградська область". Комісія з унормування географічних назв за межами Польщі поянила, що нинішня російська назва міста є "штучною і не пов'язаною ні з містом, ні з регіоном".

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