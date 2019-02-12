У Кремлі відреагували на плани Зеленського повертати Крим
У Кремлі не збираються обговорювати тему повернення Криму в будь-якому форматі, але президент Росії Володимир Путін готовий дати президенту України Володимиру Зеленському відповіді на питання про півострів, повідомляє "Українська правда".
Джерело: РБК з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова
Пряма мова: "Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Власне, якесь обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях".
Деталі: Коментуючи намір українського президента Володимира Зеленського підняти питання Криму на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі, Пєсков заявив, що "немає різниці, в якому форматі ставити питання".
При цьому він зазначив, що Путін дасть "розгорнуті і послідовні відповіді", якщо Зеленський поставить йому питання про Крим.У Кремлі не збираються обговорювати тему повернення Криму в будь-якому форматі, але президент Росії Володимир Путін готовий дати президенту України Володимиру Зеленському відповіді на питання про півострів.
Джерело: РБК з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова
Пряма мова: "Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Власне, якесь обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях".
Деталі: Коментуючи намір українського президента Володимира Зеленського підняти питання Криму на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі, Пєсков заявив, що "немає різниці, в якому форматі ставити питання".
При цьому він зазначив, що Путін дасть "розгорнуті і послідовні відповіді", якщо Зеленський поставить йому питання про Крим.
Нагадаємо, що українські компанії хочуть стягнути з РФ $12 млрд у міжнародних арбітражах за анексію Криму
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