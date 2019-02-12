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У Кремлі відреагували на плани Зеленського повертати Крим

"Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Власне, якесь обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях"
Коментуючи намір українського президента Володимира Зеленського підняти питання Криму на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі, Пєсков заявив, що "немає різниці, в якому форматі ставити питання".
У Кремлі відреагували на плани Зеленського повертати Крим

У Кремлі не збираються обговорювати тему повернення Криму в будь-якому форматі, але президент Росії Володимир Путін готовий дати президенту України Володимиру Зеленському відповіді на питання про півострів, повідомляє "Українська правда".

Джерело: РБК з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Власне, якесь обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях".

Деталі: Коментуючи намір українського президента Володимира Зеленського підняти питання Криму на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі, Пєсков заявив, що "немає різниці, в якому форматі ставити питання".

При цьому він зазначив, що Путін дасть "розгорнуті і послідовні відповіді", якщо Зеленський поставить йому питання про Крим.У Кремлі не збираються обговорювати тему повернення Криму в будь-якому форматі, але президент Росії Володимир Путін готовий дати президенту України Володимиру Зеленському відповіді на питання про півострів.

Джерело: РБК з посиланням на прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Пряма мова: "Тут ніякої реакції Кремля бути не може. Власне, якесь обговорення теми Криму неможливе. Про це неодноразово говорилося на різних рівнях".

Деталі: Коментуючи намір українського президента Володимира Зеленського підняти питання Криму на зустрічі в "нормандському форматі" в Парижі, Пєсков заявив, що "немає різниці, в якому форматі ставити питання".

При цьому він зазначив, що Путін дасть "розгорнуті і послідовні відповіді", якщо Зеленський поставить йому питання про Крим.

Нагадаємо, що українські компанії хочуть стягнути з РФ $12 млрд у міжнародних арбітражах за анексію Криму

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02 12 2019 16:25
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