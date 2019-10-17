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Українські компанії хочуть стягнути з РФ $12 млрд у міжнародних арбітражах за анексію Криму

Це вже не перша справа, яку виграла Україна та українські компанії у Росії в Гаазькому арбітражі проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно
Сума позовних вимог українських компаній до Росії у міжнародних арбітражах, у яких компанії хочуть отримати відшкодування за експропрійовані РФ активи після анексії Криму, сягнула 12 мільярдів доларів.
Українські компанії хочуть стягнути з РФ $12 млрд у міжнародних арбітражах за анексію Криму Фото: gettyimages.com

"На сьогодні в активній стадії знаходяться 8 таких справ за позовами українських фізичних та юридичних осіб на загальну суму понад 12 мільярдів доларів. Ткож подано декілька арбітражних повідомлень, які можуть перетворитися на повноцінні процеси", - повідомив Гальперін, повідомляє "Громадське".

26 листопада 2018 року Арбітражний трибунал у Парижі ухвалив рішення про стягнення на користь Ощадбанку 1,3 мільярда доларів з Росії за анексію Криму.

28 серпня 2019 року Укренерго подало до міжнародного арбітражу на Росію позов за втрачені у Криму активи.

1 березня стало відомо, що Гаазький арбітраж став на сторону Нафтогазу у судовому спорі проти Росії за втрачені Нафтогазом активів через анексію Криму. Сума збитків, яку в Нафтогазі очікують компенсувати відповідно до рішення арбітражу, може скласти до 8 мільярдів доларів.

Зазначимо, що це вже не перша справа, яку виграла Україна та українські компанії у Росії в Гаазькому арбітражі проти Росії за втрачене внаслідок анексії Криму майно. Зокрема, позитивне рішення арбітраж виніс у справі Ігоря Коломойського та компаній, що йому належать та у справі за позовом "ПриватБанку".

Третейський суд у Гаазі зобов'язав Російську Федерацію відшкодувати низці українських компаній збитки за анексію Криму. Зокрема, мова йшла про суму у 159 мільйонів доларів. Росію визнали відповідальною за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Позов проти Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.

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17 10 2019 12:05
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