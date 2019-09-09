Європейський суд з прав людини розпочинає слухання у справі "Україна проти Росії"

Цього тижня, 11 вересня, у Великій палаті Європейського суду з прав людини почнуться слухання у справі "Україна проти Росії" щодо окупації Криму.

Анонс слухань опубліковано на сайті ЄСПЛ.

Першу заяву України № 20958/14 було подано 13 березня 2014 року. Уряд України стверджує, що з 27 лютого 2014 року Російська Федерація контролює Автономну Республіку Крим, яка є невід'ємною частиною України.

Україна посилається на порушення декількох статей Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Зокрема, уряд-заявник стверджує, що існувала адміністративна практика вбивств українських військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів і цивільних осіб, яку можна було приписати Російській Федерації.

Крім того, Україна повідомляє про випадки катувань або інші форми жорстокого поводження і свавільного позбавлення волі цивільних осіб і українських військовослужбовців, скаржиться на те, що рішення судів України були перекваліфіковані відповідно до законодавства Росії і засуджених осіб перевезли на територію Російської Федерації.

Громадяни України, які проживають у Криму, були незаконно автоматично визнані громадянами Росії. Відмова отримати громадянство Росії позбавила людей багатьох прав. Стверджується, що траплялися випадки нападів, викрадень, жорстокого поводження і переслідування журналістів, які виконують свою роботу. Крім того, уряд зазначає, що відбувалися утиски і залякування священнослужителів, які не є членами Російської православної церкви.

Відповідно до статті 10 Конвенції, уряд України стверджує, що було перешкоджання роботі журналістів у Криму. Діяльність неросійських ЗМІ було зупинено.

Відповідно до статті 11 Конвенції, уряд України також скаржиться на те, що кримським татарам було заборонено організовувати громадські збори, стверджує про дискримінацію кримських татар.

Також заявляється про експропріацію майна самопроголошеними органами влади Республіки Крим - дії, які згодом були схвалені законодавством Росії. Уряд України запевняє, що новий кордон між Кримом і Україною зумовив обмеження свободи пересування громадян України.

13 березня 2014 року суд у Страсбурзі застосував Правило 39 Регламенту Суду (тимчасові заходи) до цієї справи. Він закликав Росію і Україну утримуватися від будь-яких заходів, у тому числі військових дій, які можуть викликати порушення прав цивільного населення, зокрема, відповідно до статей 2 і 3 Конвенції. Тимчасовий захід залишається чинним.

Щоб забезпечити ефективність розгляду міждержавних справ Суд вирішив розглянути всі скарги, пов'язані з подіями в Криму у справі № 20958/14, тоді як скарги, пов'язані з подіями в Східній Україні і на Донбасі, були зареєстровані як справа "Україна проти Росії" (V), заява № 8019/16.

7 травня 2018 року палата, яка розглядала ці міждержавні справи, відмовилася від своєї юрисдикції на користь Великої палати.

Україна порушила низку інших міждержавних справ проти Росії і подала понад 4000 індивідуальних заяв щодо подій у Криму, Східної України і на Донбасі.