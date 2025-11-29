Україна опинилася між ризикованим миром і небезпечним продовженням війни — FT

Продовження війни також загрожує виснаженням та погіршенням позицій на фронті.

Україна стоїть перед найскладнішим вибором від початку повномасштабної війни: прийняти мир на умовах, близьких до капітуляції, або продовжити опір, ризикуючи втратити ще більше територій та можливостей для переговорів.

Про це пишуть провідні західні військові та політичні експерти.

росія наполягає, щоб українські війська залишили всі нині утримувані райони Донецької області, включно зі Слов’янськом і Краматорськом — ключовими опорними містами, які москва не змогла захопити за майже чотири роки бойових дій. Для Києва такі вимоги є неприйнятними, однак продовження війни також загрожує виснаженням та погіршенням позицій на фронті.

Військовий аналітик Франц-Штефан Гаді попереджає, що до 2026 року росія може зібрати достатньо сил, щоб захопити весь Донбас, якщо тенденції на полі бою залишаться несприятливими. У цьому разі Україна може опинитися перед тими ж умовами, але в значно слабшій позиції.

Аналітик порівнює нинішню ситуацію з дилемою першого президента Боснії Алії Ізетбеговича, який під час війни 1990-х визнав неможливість досягти "хорошого миру", але й неможливість вести «справедливу війну», що мала б шанс на кращий результат.

Політолог Ден Рейтер наголошує, що мирні угоди можливі лише тоді, коли обидві сторони довіряють одна одній або коли третя сила забезпечує виконання домовленостей. Проте США та Європа сьогодні не мають ні достатньої єдності, ні ресурсів, щоб гарантувати безпеку України на десятиліття вперед.

Експерти нагадують про провал Будапештського меморандуму та попереджають, що запропонований нині мирний план також не містить механізмів, здатних стримати росію від нових атак у майбутньому.

Попри складності, українська армія залишається боєздатною, а фронт — відносно стабільним. Аналітики вважають, що росії буде вкрай важко захопити Слов’янськ і Краматорськ навіть у 2026 році. Водночас москва має більші можливості для поповнення особового складу, що посилює її переговорні позиції з часом.

Прийняття мирного плану, який передбачає передачу росії частини територій, амністію для воєнних злочинців та відмову України від майбутніх гарантій безпеки, може дестабілізувати країну та спричинити конфлікт між військовим і цивільним керівництвом.

За словами Гаді, вибір України зараз зводиться до дилеми "погано зараз або, можливо, ще гірше потім". Він наголошує, що жорстка логіка війни іноді змушує йти на компроміси, які не мають нічого спільного з бажаним миром — але є єдино можливим способом уникнути катастрофи.