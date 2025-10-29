Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
У Криму дрони СБУ уразили дві нафтобази, "Панцир-С2" та ворожі РЛС

29 жовтня 2025, 12:55
У Криму дрони СБУ уразили дві нафтобази,
Фото: з вільного доступу
Завдяки цьому послаблено протиповітряну оборону ворога над Кримом та зменшено запаси палива для окупаційних військ.
У Криму вночі безпілотники Служби безпеки України вразили "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС.
 
Про це пише "Інтерфакс-Україна".
 
Ударні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ цієї ночі провели вдале полювання на російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму.
 
"Росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону рф на кримському напрямку", - повідомили джерела.
 
Окрім цього, безпілотники ЦСО "А" СБУ вразили нафтобазу у селищі Гвардійське, де зберігалося пальне.
 
"На об’єкті розпочалася масштабна пожежа, підіймається величезний стовп чорного диму. Зафіксовано також приліт безпілотника по нафтобазі "Комсомольська", - інформує джерело.
 
Таким чином, СБУ продовжує системну роботу зі знищення систем ППО, які прикривають Крим, та нафтобаз, що забезпечують ворога паливом.
 
"Кожна така спецоперація знижує воєнний і логістичний потенціал росіян. "Бавовна" палатиме й надалі", - зазначило поінформоване джерело.

 

