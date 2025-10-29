У Криму дрони СБУ уразили дві нафтобази, "Панцир-С2" та ворожі РЛС

Завдяки цьому послаблено протиповітряну оборону ворога над Кримом та зменшено запаси палива для окупаційних військ.

У Криму вночі безпілотники Служби безпеки України вразили "Панцир-С2", дві нафтобази та дві РЛС.

Ударні безпілотники Центру спеціальних операцій "А" СБУ цієї ночі провели вдале полювання на російські військові та інфраструктурні об’єкти у тимчасово окупованому Криму.

"Росіяни недорахувалися зенітно-ракетного комплексу "Панцир-С2" вартістю близько $20 млн. Він є однією з ключових ланок протиповітряної оборони ворога. Також у противника стало менше на дві РЛС. Кожна така знищена або виведена з ладу система ППО суттєво ослаблює оборону рф на кримському напрямку", - повідомили джерела.