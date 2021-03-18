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У Кремлі відреагували на слова Байдена про Путіна-вбивцю

Президент Росії Володимир Путін побажав здоров'я своєму американському колезі у відповідь на слова Байдена про те, що він вважає російського президента вбивцею.
У Кремлі відреагували на слова Байдена про Путіна-вбивцю Фото: ria.ru

Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс. 

"Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я", - сказав Путін.

Раніше інтерв'ю Джо Байдена прокоментував речник президента РФ Дмитро Пєсков і назвав такі слова президента США Джо Байдена «дуже поганими».

Він додав, що таким чином лідер Сполучених Штатів показав, що "однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною".

Нагадаємо, що Байден заявляє, що Путін "заплатить ціну" за втручання у вибори США

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18 03 2021 15:39
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