ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Росії Володимир Путін побажав здоров'я своєму американському колезі у відповідь на слова Байдена про те, що він вважає російського президента вбивцею.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Кремлі відреагували на слова Байдена про Путіна-вбивцю
Фото: ria.ru
Як передає Укрінформ, про це повідомив Інтерфакс.
"Я б сказав йому: будьте здорові! Я бажаю йому здоров'я", - сказав Путін.
Раніше інтерв'ю Джо Байдена прокоментував речник президента РФ Дмитро Пєсков і назвав такі слова президента США Джо Байдена «дуже поганими».
Він додав, що таким чином лідер Сполучених Штатів показав, що "однозначно не хоче налагоджувати відносини з нашою країною".
Нагадаємо, що Байден заявляє, що Путін "заплатить ціну" за втручання у вибори США
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