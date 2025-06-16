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У кремлі заявили, що США скасували наступний раунд російсько-американських переговорів

16 червня 2025, 17:16
У кремлі заявили, що США скасували наступний раунд російсько-американських переговорів
Фото: з вільних джерел
Перший раунд перемовин відбувся ще наприкінці лютого цього року.

Третій раунд російсько-американських переговорів скасовано з ініціативи Білого дому. 

Про це оголосила офіційний представник МЗС рф Марія Захарова.

"На сьогоднішній день чергова зустріч у межах двосторонніх консультацій щодо усунення "подразників" з метою нормалізації діяльності дипломатичних представництв обох країн скасовано з ініціативи американських переговорників", – сказала Захарова. 

Вона додала, що росія сподівається, що взята ними пауза не стане надто довгою. 

Перший раунд російсько-американських переговорів відбувся ще в кінці лютого у Стамбулі, а другий – 10 квітня у тому ж Стамбулі.

російську делегацію очолював російський посол у США Олександр Дарчієв, а американську – заступник помічника держсекретаря Соната Коултера.

Раніше ми повідомляли, що США та росія перенесуть переговори про нормалізацію відносин із Стамбула до москви.

 

РосіяСША

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