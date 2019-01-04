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У Кропивницькому помер водій автоцистерни, який постраждав під час пожежі на заправці

Чоловіка вже перевели з реанімації, але потім стан різко погіршився
У лікарні Кропивницького помер 58-річний водій газової автоцистерни, яка ввечері 27 березня вибухнула на заправці.
У Кропивницькому помер водій автоцистерни, який постраждав під час пожежі на заправці Фото: Українська правда

Як повідомила завідувачка опікового відділення обласної лікарні Наталія Корчака, потерпілий помер увечері в неділю, 31 березня. Ще в п'ятницю його перевели з реанімації до опікового відділення, проте стан потерпілого різко погіршився, і медики не змогли його врятувати. Про це інформує LB.ua.

У лікарні залишається керівник підприємства "Еван-Ві", яке орендувало територію, де стався вибух.

Крім того, сьогодні в Кропивницькому суд обирає запобіжний захід директору підприємства, де стався вибух - Олександру Ляховецькому.

Нагадаємо, у середмісті Кропивницького сталося чотири вибухи, які чули в кількох районах міста.

Під час гасіння пожежі на газовій заправці в Кропивницькому отримали травми четверо людей.

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01 04 2019 13:32
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