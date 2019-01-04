У Кропивницькому помер водій автоцистерни, який постраждав під час пожежі на заправці
Як повідомила завідувачка опікового відділення обласної лікарні Наталія Корчака, потерпілий помер увечері в неділю, 31 березня. Ще в п'ятницю його перевели з реанімації до опікового відділення, проте стан потерпілого різко погіршився, і медики не змогли його врятувати. Про це інформує LB.ua.
У лікарні залишається керівник підприємства "Еван-Ві", яке орендувало територію, де стався вибух.
Крім того, сьогодні в Кропивницькому суд обирає запобіжний захід директору підприємства, де стався вибух - Олександру Ляховецькому.
Нагадаємо, у середмісті Кропивницького сталося чотири вибухи, які чули в кількох районах міста.
Під час гасіння пожежі на газовій заправці в Кропивницькому отримали травми четверо людей.
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