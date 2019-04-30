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У Криму після обшуку затримали кримського татарина, - ОНОВЛЕНО

Після обшуку Бекірова відвезли здати аналізи, мабуть на наркотики
Російська ФСБ провела низку обшуків у кримськотатарських активістів в анексованому Криму.
У Криму після обшуку затримали кримського татарина, - ОНОВЛЕНО Фото:ukrinform.ua

"6:15 ранку. За повідомленням заступника голови Меджлісу Нарімана Джеляла в будинку кримськотатарського активіста Ролана Османова проходить обшук. 6:30 ранку. Повідомляють про слідчі заходи в ще одному будинку кримського татарина Ділявера Бекірова, який проживає в с. Мальовниче, вул. Загорська", - повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність".

Пізніше правозахисники повідомили, що обшуки завершилися, активістів не затримували. Своєю чергою, російські силовики повідомили, що нібито шукали наркотики.

ОновлененняВ селі Живописне під Сімферополем в анексованому Криму російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова, після чого його затримали.

Так, за словами родичів Бекірова, співробітники російського МВС приїхали о шостій ранку, коли всі спали.

"Зайшли в гараж, де нібито виявили папери з сепаратистськими висловлюваннями. Після чого відчинили двері в будинок. В одній з кімнат нібито була виявлена пляшка з якимось порошком. Після обшуку Руслана відвезли. Рідні не знають куди саме", - повідомив активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял.

Пізніше рідні все ж дізналися про місцезнаходження Руслана Бекірова.

"Після обшуку його відвезли здати аналізи, мабуть на наркотики. Після чого його доставили до Київського РВВС Сімферополя і дали подзвонити рідним. За їх словами, у нього візьмуть пояснення і відпустять", - написав Джелял.

Нагадаємо, вранці 27 березня в рамках кримінальної справи про участь у забороненій Росією релігійній організації "Хізб ут-Тахрір" у Криму пройшли щонайменше 25 обшуків.

 

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30 04 2019 13:05
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