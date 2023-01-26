У Криму окупанти готуються до нової хвилі мобілізації — Генштаб

На тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим росіяни готуються до чергової хвилі мобілізації.

Провести її мають намір наприкінці лютого, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 січня.

За інформацією українських військових, до 29 січня всі так звані державні та приватні заклади мають подати списки осіб на броню у військові комісаріати.

"Водночас з 1 лютого поточного року всі ремонтні та будівельні роботи на бюджетних підприємствах та установах будуть припинені, а всі заплановані кошти - переспрямовані на забезпечення збройної агресії проти України", - йдеться у повідомлені.

Раніше повідомлялось, що колишній командувач армії США в Європі, генерал у відставці Бен Годжес заявив, що Україна звільнить тимчасово окупований Крим до кінця літа, якщо західні партнери нададуть Україні необхідну зброю.