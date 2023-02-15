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У Криму окупанти цілодобово спалюють трупи. Приховують великі втрати

15 лютого 2023, 11:49
У Криму окупанти цілодобово спалюють трупи. Приховують великі втрати
Фото: ТСН
Послуги кремації цивільним не надаються.

Російські війська продовжують зазнавати великих втрат в Україні. Зокрема, в районі населеного пункту Червона Зорька Сімферопольського району в анексованому Криму для приховування загиблих росіяни застосовують спалювання.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, біля місцевого крематорію була стала черга військових автомобілів - близько дести одиниць. У цих вантажівках окупанти привозять загиблих російських військовослужбовців та найманців.

Кремація здійснюється цілодобово, наголошують у зведенні. До слова, послуги кремації цивільним не надаються.

Нагадаємо, від 24 лютого 2022-го до 15 лютого 2023-го ЗСУ знищили 139 770 солдат армії рф. За добу ліквідовано ще 690 російських військових.  

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