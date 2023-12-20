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У Криму уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил рф

20 грудня 2023, 16:00
У Криму уражено Центр космічного зв'язку Повітряно-космічних сил рф
Перша атака сталась близько о 4 ранку в Алушті.

Зранку, 20 грудня, на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Нібито, прилетіло по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил росії.

Про це повідомляє "Кримський вітер".

Як пише видання, перша атака сталась близько о 4 ранку в Алушті. Тоді ж було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське. 

"Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку", - пише "Кримський вітер". 

Наступну атаку було здійснено, попередньо, ракетами Storm Shadow о 5-й ранку по 40-у окремому командно-вимірювальному комплексу у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил рф  в селі Вітіно Сакського району.

По території центру зафіксовано щонайменше 2 прильоти. Пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає. 

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Криматака

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